亞室運》擊敗中國好手 陳永和奪《爐石戰記》項目銅牌

亞室內運電競示範賽的《爐石戰記》項目由陳永和奪下銅牌。（取自CTESA臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕2017亞洲室內武藝運動會於中亞土庫曼首都阿什巴哈德舉行，由於電子競技被納入示範賽項目，我國也有一支電競代表團前往出賽，經過兩日賽程後，《KOF XIV》（格鬥天王XIV）由我國好手林家弘及曾家鎮拿下「金包銀」，《爐石戰記》則是由陳永和奪下銅牌。

本次《爐石戰記》賽制採五戰三勝、不BAN（封鎖）三組職業牌組制，這也代表選手一定要能拿出三組拿手的牌組套路，且想辦法壓制對方的套路才能得利，首日我國好手陳永和及曹祖霖攜手挺進八強後，26日曹卻遭中國選手Bo Liu直落三完敗，止步八強。

陳永和則是先在八強隊上菲律賓好手J.R. Castillo以3比1勝出後，四強賽再度遭遇淘汰隊友的中國好手Bo Liu，陳永和採用薩滿、盜賊及聖騎士牌組；Bo Liu則是獵人、盜賊及聖騎士牌組。

陳永和在四強賽不敵中國好手Bo Liu。（取自Twitch）

首局面對Bo Liu聖騎士牌組的快攻套路，陳永和僅僅3分鐘就輸掉一局；第二局陳永和仍然無法變陣成功，再度只花了4分鐘就落敗，兩敗瀕臨淘汰局面，第三局陳永和依然採用薩滿牌組，這次終於靠著場面優勢拿下首勝。

面對強敵Bo Liu，陳永和頻頻居下風。（取自Twitch）

第四局陳永和採用聖騎士牌組對上Bo Liu的盜賊牌組，雙方一路纏鬥互相換血，雖人陳永和靠著職業特長一度恢復滿血，但此時對手神抽到巫妖王，再度將陳永和血量拉低，隨後再靠著場面優勢將陳永和打趴，以3比1勝出，陳永和只能打季軍戰。

四強賽由陳永和對上中國選手Shuda Liu。（取自Twitch）

季軍戰由陳永和對上中國的Shuda Liu，陳永和選用聖騎士、盜賊及薩滿牌組；對手則是聖騎士、獵人及薩滿。面對對手的卡札牧，儘管首局陳永和幾乎全場取得血量優勢，但Shuda Liu最後靠著卡札克斯藥水成功將陳永和血量歸零，取得首勝。

四強戰首局對手靠著卡札克斯藥水成功將陳永和血量歸零，取得首勝。（取自Twitch）

但陳永和隨即回穩，將第二三局勝利收下，而第四局則由對手勝出，關鍵第五局，陳永和採用聖騎士牌組，對手則是薩滿牌組，儘管陳永和一度面臨對手場面牌組優勢，順利靠著龍火藥水一舉殲滅對手場面所有非龍類，最終順利收下勝果，以3比2拿下銅牌。

雙方戰成2比2平手，陳永和一度被對方牌面優勢壓迫，所幸靠著龍火藥水化解僵局並獲勝。（取自Twitch）

而最終冠軍就是由打敗我國兩位好手的中國選手Bo Liu拿下冠軍。