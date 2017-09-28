LOL世界賽》止步入圍賽 HKA三連敗慘遭FNC淘汰

FNC以直落三勝出。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽入圍賽28日進行入圍賽淘汰賽，由HKA對上歐洲老牌勁旅FNC，勝者將挺進16強小組賽，今日對決FNC在B/P（選、禁角）強勢壓制HKA，並拿下二連勝，第三局HKA將打野選手GodKwai換成Gemini，想打出不同面貌，但卻是幾乎整場被對方壓制，最終就以直落三落敗，本屆世界賽之路止步，勝者FNC將挺進小組賽，待入圍賽畢將進行抽籤結果分到哪一組別。

首局FNC先選，選擇茂凱（sOAZ）、古拉格斯（Broxah）、卡莎碧雅（Caps）、剎雅（Rekkles）與珍娜（Jesiz）；HKA則是慎（Riris）、伊澤瑞爾（GodKwai）、卡薩丁（M1ssion）、崔絲塔娜（Unified）與亞歷斯塔（Kaiwing）。（取自Twitch）

首局FNC針對HKA打野選角，讓GodKwai只能選從未在打野位登場的伊澤瑞爾，開賽後對方更壓迫其動向，幾乎無法做事；儘管如此，下路仍由HKA取得優勢，再靠著流暢轉線拿下上、下路四座塔，也吃下第一條小龍，不過如同前幾場比賽，HKA無法將優勢擴大，為防止對方5人集結團戰，HKA採取131分推陣想切割人力配置，但卻敗在28分鐘伊澤瑞爾遭單抓後送掉巴龍讓對方滾起雪球，直接靠著巴龍BUFF拿下兩座兵營，32分鐘在高地打出0換4後拿下首場勝利。

第二局HKA選擇紫方後選，FNC選擇慎（sOAZ）、史瓦妮（Broxah）、卡莎碧雅（Caps）、剎雅（Rekkles）與卡瑪（Jesiz）；HKA則是藍寶（Riris）、古拉格斯（GodKwai）、傑西（M1ssion）、崔絲塔娜（Unified）與露露（Kaiwing）。（取自Twitch）

HKA選角照理說三路前期都將取得優勢，但開賽後上、中兩路卻反被對手壓著打，只有下路打出破口，但兩路爆炸的情況也讓HKA處於劣勢，8分鐘碰撞更是發生失誤送給對方三顆人頭並拿下首塔，雪球開始滾起，FNC在13分鐘再度靠著多夾少二度收下三顆人頭，並推倒HKA六座外塔，經濟更是領先了6000。

選了前期陣容卻無法拿下優勢，HKA中期過後更是無力招架，會戰頻頻落敗，讓FNC不僅安穩收下巴龍，HKA還在下一波會戰為了擊殺卡莎碧雅（Caps）送出三顆人頭，FNC順利挺進高地，28分鐘收下主堡取得第二勝。

第三局FNC先選，選擇加里歐（sOAZ）、古拉格斯（Broxah）、塔莉雅（Caps）、希維爾（Rekkles）與銳空（Jesiz）；HKA則是科加斯（Riris）、史瓦妮（GodKwai）、弗拉迪米爾（M1ssion）、剎雅（Unified）與珍娜（Kaiwing）。（取自Twitch）

連輸兩局後，HKA決定換陣換上替補打野Gemini，希望打出不同面貌，但開局卻不是如此，3分鐘不到，HKA從中路、打野到上路連續遭擊殺，又是一場只剩下路留有優勢的開局，只是FNC憑藉兩路優勢早早集結多人攻陷下路，三路全爆，加上預示者也被對方拿下，一路打穿中路到高地的防禦塔，HKA陷入巨大劣勢。

第三局HKA將打野選手GodKwai（左二）換成Gemini，但成效有限。（取自LOL Esports flickr）

但HKA尚未放棄，接下來三波會戰靠著「血鬼」弗拉迪米爾（M1ssion）繞後進場成功打出戰果，但也因為無法趁勢多取得地圖物件，也只是將低迷戰況稍微拉回來，雙方隨即展開巴龍攻防戰，最終還是由FNC拿下並打出0換3攻勢，順利將HKA打崩，在35分鐘推倒主堡拿下勝利。

最終FNC就以直落三成功晉級將於10月5日展開的16強小組賽，至於會分到哪一組得視入圍賽全數結束後的抽籤結果而定。

FNC以直落三成功晉級將於10月5日展開的16強小組賽。（取自LOL Esports flickr）

賽後，FNC打野選手Broxah接受現場主持人訪問，談到今日表現，他回應，隊伍在上一輪BO1的比賽表現得時好時壞，所以昨日休息日大家做了及時調整，著重在彌補大型錯誤的修復能力，今天才可以表現這麼好。

至於有沒有信心在小組賽出線？Broxah也說，隊伍已經準備好要前進小組賽了，但不敢說很有信心能夠出線晉級8強，會一步一步穩穩打好每一場比賽，盡自己全力。