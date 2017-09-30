兄弟二軍二連霸 全隊高拋林威助、球迷不捨淚灑球場

中信兄弟拿下二軍冠軍，球員合力拋林威助。（記者黃志源攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕取得聽牌優勢的中信兄弟二軍，先發吳蔚驊雖慘失5分，區居落後，但在後來追上扳平後，7上更猛打7分大局，以14：5輕取富邦二軍，拿下二連霸，宣布高掛球鞋的林威助，代打一打席遭到三振，退場時和隊友擊掌的畫面將成紀念，惹來看台球迷眼眶湧現不捨的淚水。

富邦二軍3下在張詠漢開轟、以及投手吳蔚驊控球不穩，單局藉著2安打、3保送和2暴投豪取4分，兄弟靠著第4局蔣智賢安打和滾地球追回2分，6上蔣智賢再進補1打點，蘇緯達適時安追成5：5平手，7上富邦在換上陳煥揚後頻挨打，林書逸長打開啟大局，富邦雖趕緊換投黃柏揚止血，兄弟仍打了11人次，猛灌7分奠定勝基，後3局投手接力守成，最終以9分差距奪冠。

林威助今天沒排入先發打序，不過他在8上代打，遭到三振，下場時林威助和隊友擊掌，不少為他專程遠赴屏東的球迷也淚灑球場。賽後林威助代表球隊接過獎盃，林威助的媽媽也親自到球場見證，在隊友砸派祝福、和球迷高喊之下，林威助告別球員生涯最終戰。

中信兄弟拿下二軍冠軍，球員合力拋林威助。（記者黃志源攝）

中信兄弟拿下二軍總冠軍。（記者黃志源攝）

中信兄弟拿下二軍總冠軍。（記者黃志源攝）

中信兄弟林威助球員生涯最後打席在８局上上場代打，但遭三振，回休息區時隊友列隊擊掌、擁抱。（記者黃志源攝）

中信兄弟林威助球員生涯最後打席在８局上上場代打，但遭三振，回休息區時隊友列隊擊掌、擁抱。（記者黃志源攝）

中信兄弟林威助球員生涯最後打席在８局上上場代打，但遭三振，回休息區時隊友列隊擊掌、擁抱。（記者黃志源攝）

中信兄弟林威助球員生涯最後打席在８局上上場代打，但遭三振，回休息區時隊友列隊擊掌、擁抱。（記者黃志源攝）

中信兄弟林威助球員生涯最後打席在８局上上場代打，但遭三振，回休息區時隊友列隊擊掌、擁抱。（記者黃志源攝）

中信兄弟林威助球員生涯最後打席在８局上上場代打，但遭三振，回休息區時隊友列隊擊掌、擁抱。（記者黃志源攝）

二軍冠軍賽第４戰中信兄弟林威助未先發，但仍有不少球迷守在場邊，等待觀賞林威助球員時期最後一擊。（記者黃志源攝）

二軍冠軍賽第４戰中信兄弟林威助未先發，但仍有不少球迷守在場邊，等待觀賞林威助球員時期最後一擊。（記者黃志源攝）

二軍冠軍賽第４戰中信兄弟林威助未先發，但仍有不少球迷守在場邊，等待觀賞林威助球員時期最後一擊。（記者黃志源攝）