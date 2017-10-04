NBA》籃網熱身賽首勝！林書豪繳8分3助攻

林書豪。（USA Today Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕上季墊底的籃網，本季透過補強試圖振作，今熱身賽首戰碰上尼克，也是林書豪與D.羅素（D'Angelo Russell）搭檔首秀。籃網第3節打出34：21攻勢，奠定勝基，終場以115：107搶下首勝。

開賽尼克頻頻於禁區強攻得分，籃網靠著D.羅素一枝獨秀的表現緊咬對手，首節打完小幅落後。次節籃網J.哈里斯（Joe Harris）砍進關鍵3分球扳平，帶動球隊氣勢，隨後林書豪也飆進外線，此役首度得分，上半場打完籃網以2分超前。

「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）離隊後，尼克今由波辛傑斯（Kristaps Porzingis）、小哈達威（Tim Hardaway Jr.）扛起攻擊重心，兩人分別拿下15分5籃板、17分7籃板。第4節雙方大多換上替補球員，尼克雖嘗試追分，一度縮小至5分差，最後仍不敵籃網落敗。

籃網本季透過交易補進D.羅素、莫茲戈夫（Timofey Mozgov）、卡羅（DeMarre Carroll），3人今皆先發上陣，其中D.羅素攻下全隊最高的19分４助攻、卡羅10分8籃板，莫茲戈夫也有4分進帳，團隊外線32投16中，命中率剛好5成。

林書豪此役上場21分鐘，三分球5投2中，攻下8分3助攻3籃板。

波辛傑斯（左）。（USA Today Sports）