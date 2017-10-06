MLB》新練秘密武器 王維中盼站穩大聯盟

王維中參加大聯盟棒球樂園啟動記者會，暢談本季上大聯盟的心路歷程。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕釀酒人旅美左投王維中今天參加「大聯盟棒球樂園啟動記者會」，並暢談今年重返大聯盟的心路歷程，他說，「上場就是想辦法解決打者，每一球都全力以赴。」

今年王維中角色從先發轉換成中繼，在小聯盟出賽47場，拿下6勝2敗、防禦率2.05，7、9月兩度升上大聯盟，主要擔任「一人左投」角色，出賽8場投1.1局，沒有勝敗、防禦率13.50。

今年在小聯盟投球成績不俗，但直到7月才升上大聯盟支援，王維中表示，其實很期待趕快上大聯盟，隊友也覺得他很快就可以上去，他一直保持狀態，不敢鬆懈，「小聯盟明星賽休3天，當時想說明星賽後有沒有機會，覺得自己已經準備好了，結果球團簽一名洋基左投。」

9月份王維中持續待在大聯盟，對於「一人左投」角色，他說，算是習慣了，每次在場上腎上腺素都飆高，經常起來熱身練投，最多曾一場熱3次，他的熱身速度算快的。

王維中初登大聯盟是2014年，睽違3年後再上大聯盟，雖然今年只是「一人左投」，不過，他說，「在球隊中有角色其實還滿不錯的，不像2014年我都在大比分差的比賽上場，大聯盟各隊實力差不多，比數很接近，大比分差的比賽並不多。」

談到牛棚生存法則，王維中認為，上場就是投所有球種，想辦法解決打者，每一球全力以赴，教練也跟他說，「你只面對一名打者，就把最好的球路拿出來投。」在熱身練投時，教練也會拿出球探報告分析對方打者。

大、小聯盟比賽用球不太一樣，王維中分析，大聯盟球較硬、較大顆，而且比較滑，一開始握不習慣，好幾顆失投就是因球太滑沒控好挨打，在小聯盟他投滑球和卡特球幅度算很大，但在大聯盟投起來卻像直球，變速球感覺也不太會跑，這些都需要去適應。

近期王維中才新練變速球，他解釋，握法類似螃蟹球，投出去速度還滿快的，像右投的滑球，球季結束希望可以練好這顆變速球。

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