亞錦賽Live》吳俊杰表現不穩 台灣 0：8 日本

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 台灣 0 0 0 0 1 0 日本 5 3 8 7 0

第三局

3局下，木南了獲保送，若林晃弘擊出二壘方向平飛球，台灣隊二壘手蕭帛庭跳起來接殺出局，並快傳一壘封殺，形成另類的雙殺。

3局上，台灣隊這局攻勢三上三下。

第二局

2局下，北村祥治敲安，藤岡裕大挨觸身球，日本隊1出局攻占一、二壘，笹川晃平出棒過半遭到三振，但捕手漏球讓球滾至後方，日本隊跑者上到二、三壘，2出局。菅野剛士敲出帶有2分打點的安打。菅野剛士目前一個人打進5分打點。

吳俊杰面對下棒打者第一顆球投出挖地瓜大壞球，還讓一壘跑者上到二壘，台灣隊此時換投，吳承諭接替投球。但吳承諭被大城卓三敲出帶有1分打點的二壘安打。

台灣隊總教練郭李建夫二局下將先發投手吳俊杰換下場。（記者羅沛德攝）

台灣隊總教練郭李建夫二局下將先發投手吳俊杰換下場。（記者羅沛德攝）

日本隊菅野剛士前兩局就貢獻5分打點。（記者羅沛德攝）

日本隊菅野剛士前兩局就貢獻5分打點。（記者羅沛德攝）

2局上，2出局後，陳偉志敲出安打，黃佳瑋獲保送，台灣隊2出局攻占一、二壘，可惜林祖傑遭到三振，台灣隊留下殘壘。

第一局

1局下，日本隊靠安打和保送，無人出局攻占一、二壘。藤岡裕大擊出游擊方想滾地球，台灣隊封殺二壘，日本隊1出局攻占一、三壘，但吳俊杰又投出保送，日本隊1出局攻占滿壘，菅野剛士敲出清壘三壘安打。

吳俊杰三振下名打者後，卻被神里和毅敲出帶有1分打點的安打。木南了敲出二壘安打，日本隊再添1分。

1局上，台灣隊攻勢三上三下。

台灣隊先發投手吳俊杰。（記者羅沛德攝）

台灣隊先發投手吳俊杰。（記者羅沛德攝）



台灣隊蕭帛庭一局下將日本跑者封殺出局後快傳一壘，試圖造成雙殺，可惜未能成功。（記者羅沛德攝）

賽前

台灣今晚6點在亞錦賽複賽迎戰日本，由於兩隊提前晉級決賽，明天又要在決賽碰頭，總教練郭李建夫已排定，今晚複賽由吳俊杰先發。

台灣隊先發打線