NBA》「髮型風波」落幕 林書豪：馬丁有致電給我道歉了

林書豪「雷鬼辮」為本季新髮型。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪本季新髮型「雷鬼辮」，遭前籃網退役球星馬丁（Kenyon Martin）嘲諷，引起網友一陣撻伐，日前雖然特別錄影道歉，不過還是難平眾怒，而籃網隨隊記者Anthony Puccio在推特上指出，今日林書豪在賽後受訪時表示馬丁親自和他聯繫，並且道了歉，希望這一切就到此為止。

馬丁表示，事件發生後，他利用私訊功能跟林書豪聯繫，雙方傳了訊息，馬丁表示，他是個成年人，他會承認自己做錯的事情，他也試圖去詢問林書豪的手機電話，希望能直接講上話。

而今日林書豪在接受訪問時表示，因為他比較不用社群媒體的私訊功能，所以沒有看到馬丁的私訊。

「他（馬丁）有打電給我，說他非常抱歉，我認為這次的事情是有點小題大做，中間也斷章取義，他也非常有禮貌，事實上，我對他處理這一切的方式非常印象深刻，我感激我們一起討論了這次的事，對於馬丁跟他的兒子之後面對的那些事（遭網友抨擊），我感到非常抱歉。」林書豪說。

而林書豪最後表示，這次引發的風波可以到此為止，他也強調希望不用再提到這件事，更重要的是不需要再去談論他的髮型了。