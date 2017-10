NBA》「髮型風波」落幕 林書豪：馬丁有致電給我道歉了

林書豪「雷鬼辮」為本季新髮型。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕林書豪本季新髮型「雷鬼辮」,遭前籃網退役球星馬丁(Kenyon Martin)嘲諷,引起網友一陣撻伐,日前雖然特別錄影道歉,不過還是難平眾怒,而籃網隨隊記者Anthony Puccio在推特上指出,今日林書豪在賽後受訪時表示馬丁親自和他聯繫,並且道了歉,希望這一切就到此為止。

馬丁表示,事件發生後,他利用私訊功能跟林書豪聯繫,雙方傳了訊息,馬丁表示,他是個成年人,他會承認自己做錯的事情,他也試圖去詢問林書豪的手機電話,希望能直接講上話。

而今日林書豪在接受訪問時表示,因為他比較不用社群媒體的私訊功能,所以沒有看到馬丁的私訊。

「他(馬丁)有打電給我,說他非常抱歉,我認為這次的事情是有點小題大做,中間也斷章取義,他也非常有禮貌,事實上,我對他處理這一切的方式非常印象深刻,我感激我們一起討論了這次的事,對於馬丁跟他的兒子之後面對的那些事(遭網友抨擊),我感到非常抱歉。」林書豪說。

而林書豪最後表示,這次引發的風波可以到此為止,他也強調希望不用再提到這件事,更重要的是不需要再去談論他的髮型了。

