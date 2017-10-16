王建民郭泓志都找過他 菅野惠介示範運動科學

菅野惠介（左）示範運動科學的實務評估過程。（記者劉婉君攝）

［記者劉婉君／台南報導］知名棒球投手王建民、郭泓志都曾找過他，外號K2的美國費雪運動中心首席物理治療師菅野惠介，應邀到國立成功大學「運動產業創意」通識課程，示範運動科學與實務，透露王建民及郭泓志大聯盟初登板時的心情故事。菅野惠介說，物理治療師也要持續精進專業，才能以最好的自己幫助運動選手。

培育運動跨領域人才，成大今年開設「運動產業創意」通識課程，第一學期以棒球為元素，課程包括運動傷害、肌力訓練、動作模式等，也帶入管理、客服、問卷設計與調查等，激發學生對運動產業的創意發想。菅野惠介在講座中示範如何從選手不同的走路姿勢及動作等，評估選手的狀況，再針對不同的個案設計出適合的協助方案。雖然課堂上的示範只花了2、30分鐘，實際評估時必須花費一整天的時間。

菅野惠介為國際知名的物理治療師，他說，高中時曾看到一名受到運動傷害的日本職業棒球投手，在赴美治療與復健後，不僅重回球場，更創下佳績，讓他對物理治療感到驚訝，從而投入這個行業。物理治療師最欣慰的，莫過於以專業幫助選手恢復健康，再展現好身手，甚至攀上更高峰。

他也透露，曾問過王建民和郭泓志第一次站上大聯盟投手丘時的心情，王建民曾說，每次步向投手丘時都很緊張，但只要一站上投手丘，就會立刻靜下來，全心投球；而郭泓志的第一次則是緊張到眼前一片白。

成大體育健康與休閒研究所教授林麗娟表示，運動產業面向十分多元，希望課程能讓學生更了解，喜愛運動的學生可以將職涯與運動結合，例如體育記者或主播、物理治療師等，若與資訊工程跨域結合，還可朝運動智慧訓練設備等方向發展。