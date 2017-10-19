裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽開打 今日賽事預告與轉播

外國選手盛裝出席裙襬搖搖晚宴。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

2017裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽，今天在新北市林口美麗華球場開打，比賽將匯集世界頂尖女將聚集台灣，歡迎球迷一同關注精彩比賽，為台灣選手們加油！

MLB美聯冠軍賽第五戰，系列賽被追成2：2平手的太空人今天推出王牌凱可（Dallas Keuchel）先發，洋基則派出日籍強投田中將大（Masahiro Tanaka）應戰，誰能率先聽牌？

國聯冠軍賽第四戰，季後賽六連勝、搶先聽牌的道奇由伍德（Alex Wood）掛帥先發，背水一戰的小熊則交給塞揚強投阿里耶塔（Jake Arrieta）主投，道奇有機會搶下國聯冠軍嗎？精彩比賽球迷不要錯過了！

日職高潮賽決勝輪洋聯部份，握有一勝優勢的龍頭軟銀昨被樂天將戰況扳平，今日再戰樂天推出辛島航擔任先發，將對上軟銀千賀滉大，休兵一天的旅日台將宋家豪有機會登板出賽。

NBA例行賽開打第二天，籃網對上溜馬的比賽，台裔球星林書豪將與新隊友羅素（D'Angelo Russell）聯手領軍籃網搶勝。另一場灰狼交手馬刺，由公牛轉戰灰狼的巴特勒（Jimmy Butler）能否帶領球隊打出新氣象？而在一哥「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）的缺陣下，馬刺又會有什麼表現呢？

2017裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽

12:00 開打（民視新聞台）

地點：林口美麗華球場

MLB美聯冠軍賽

05:00 太空人vs. 洋基（FOX體育、FOX體育三台、民視）

MLB國聯冠軍賽

09:00 道奇 vs. 小熊（FOX體育、FOX體育三台、民視）

日職季後賽

17：00 樂天 vs. 軟銀（FOX體育、FOX體育三台）

NBA例行賽

07:00 籃網 vs. 溜馬（緯來體育）

10:30 灰狼 vs. 馬刺（愛爾達體育）