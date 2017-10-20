NBA》遭遇生涯最嚴重傷勢 林書豪發聲明了

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪昨首戰受傷退場，經診斷為右膝髕骨肌腱撕裂，球季不僅提前報銷，更是他生涯最嚴重的傷之一。林書豪稍早也發布聲明，請球迷為他禱告。

林書豪聲明如下：

「嘿，這封代禱信不會太長，但首先我還是要先來讚美神。祂仍是那位慈愛、信實，且在一切事上掌權的神─不論是在高山還是低谷。我很感謝神，即便我現在所面臨的是我生命中最艱難的時刻，祂讓我的裡面有出人意外的平安。我必須說，靠我自己不可能會有這種平安的。

神過去這幾周以來就已經不斷在預備我，我不知道會面對到什麼，但是祂一直（透過我個人靈修、讀經和與朋友的對話過程中）對我說，要給予祂空間來引領我的腳步。我自己心裡不斷重複的一句話是：「願照著祢的旨意行。」我相信讓自己生命的每個面向都完完全全地降服於神就是最好、也是最有意義的生活方式。我很感謝神不斷地帶著我的心往這個方向前進，但也請為我禱告，讓我不忘記自己的呼召。以及當然，也請為我能夠很快復原禱告，也為我的球隊（籃網）和隊上所有球員的屬靈生命禱告。

謝謝你/妳在主裡為我守望、代禱，我真的以能夠有你們在我生命中一同站立為榮。我等不及想看神要透過我生命的這個篇章來教導我什麼，我也期待看祂在未來所要成就的一切！」