NBA》林書豪因傷整季報銷 專家：一年後才能回球場

林書豪。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網台裔球星林書豪因右膝臏骨斷裂，球季宣告提前報銷。中華民國運動醫學會理事長葉文凌在臉書上說明，林書豪的復健是十分辛苦且漫長，正常要一年才能上場。

葉文凌表示，臏骨韌帶是連接臏骨和脛骨的強勁韌帶，而臏骨又連接大腿的股四頭肌，主要功能在伸展膝關節，或是在落地時承受股四頭肌的強烈收縮力，一般很少因慢性運動傷害而斷裂，反而是阿基里士腱較易斷，關鍵在血液供應，臏骨韌帶的血液供應相對於阿基里士腱好些，而且受力較間接，因此較不易斷裂。

他說，若一旦斷裂多半預後較不好，因為常見於不正常的生理狀態，如洗腎，常施打類固醇等，運動員主因疲勞，撞擊，慢性傷害，因斷裂處不是如刀切般的平整，由於臏骨韌帶因退化而斷裂，所以反而是如肉絲般的散開。

葉文凌指出，直接縫合往往造成臏骨韌帶縮短，彈性不佳，臏股骨關節壓力增大，結果是跳躍能力下降，膝活動度下降，當然運動生涯也前景不良，所以外半要縫合加重建，一方面是要加強臏骨韌帶的強度，更重要的是避免臏骨韌帶長度變短，彈性變差。

葉文凌說，術後的復健主要在，第一，維持臏骨和臏骨韌带的彈性及活動度；二，恢復良好的神經反射；三，恢復股四頭肌的肌力，並維持和其他肌肉的最佳肌力比例；四，恢復肌肉收縮反應速度。他指出，復健是十分辛苦且漫長，正常要一年才能上場。

葉文凌在臉書上說明林書豪的傷勢。（圖片取自臉書）

林書豪。（法新社）