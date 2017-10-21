裙襬搖搖》選手包廂提供頂鮮美食 志工帳蓬軟硬體整體升級

〔記者張浩群／台北報導〕總獎金高達220萬美金的台灣頂級職業女子高爾夫賽事「2017裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」， 不但選手陣容堅強，場上裝置藝術華麗有看頭，連為選手準備的餐飲美食也別出心裁，讓前來征戰的選手備感新鮮。

為了給遠道而來的國際選手更好的禮遇和照顧，這次大會特別邀請台灣頂尖的美食料理團隊「頂鮮101」進駐，為選手準備名聞遐邇的台灣經典美食: 台南擔擔麵、滷肉飯與牛肉麵。頂級大廚現場巧手烹製的招牌美食，不僅是口味滿分，連裝備也百分百到位，像是台南擔仔麵的麵攤就整組帶進來，現點現作，選手可以欣賞師父行雲流水般的煮麵過程，立馬聞香嘗鮮。 還有紅豆、奶油和芋頭口味的「樂芙車輪餅」，也能讓選手品嘗台灣的街頭小點。詢問度最高的莫過於珍珠奶茶了，選手包廂中也提供「迷客夏」的珍珠紅茶拿鐵、鹿谷黃金烏龍、茉香綠茶與小山迎露（金萱）茶品。

球星在場上專注比拚，球迷歡喜追星觀賽，有賴龐大的志工團隊在現場各個角落維持秩序，提供服務。因此，主辦單位不但為球星提供更精緻道地的美食選擇，也為辛苦的志工朋友升級了志工休息區的硬體設備與軟體服務。這次志工帳篷區首次全面鋪設地板，並加裝空調設備因應炎熱天氣，休息區內也設有冰箱與微波爐，讓因為排班直行現場服務工作而總是錯過用餐時間的志工們，在回到休息室有冷飲熱食可用，大幅提升了志工工作環境的整體品質。