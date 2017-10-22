NBA》柯瑞怒丟牙套被趕出場 勇士又踢鐵板不敵灰熊

柯瑞和裁判爭執被趕出場。（USA Today）

〔記者林岳甫／綜合報導〕衛冕軍勇士再度踢到鐵板！今日他們在客場碰上防守實力堅強的灰熊，即便柯瑞、杜蘭特合拿66分，但團隊命中率連40％都不到，灰熊主力中鋒M.加索在禁區展現威力，衛冕軍以101：111落敗，開季戰績1勝2敗，灰熊則是2勝0敗。

加索宰制禁區。（美聯社）

灰熊是上季少數在例行賽跟勇士對戰成績互不相讓的隊伍，雙方交手4回合各取2勝，即便灰熊本季並未有明顯補強，實力仍不可小覷，此仗首節後段打出8：2攻勢，以31：26領先衛冕軍，次節兩軍單節得分同為25分，灰熊半場仍以56：51握有優勢。

勇士在第三節表現低迷，灰熊趁勢擴大領先優勢，最多領先衛冕軍19分；勇士末節開局靠著杜蘭特2顆三分球，回敬一波8：0攻勢，但灰熊馬上回敬6：0，勇士遲遲無法縮小比分差距，且在比賽剩43.6秒，柯瑞因上籃被對手影響，裁判卻無動於衷，他直接動怒丟牙套，最後遭驅逐出場，杜蘭特也吞1次技術犯規跟著下場，灰熊也就在主場取勝。

杜蘭特吞技術犯規。（USA Today）

柯瑞17投9中，包括6顆三分球，罰球13罰全進，攻下全隊最高37分外帶5籃板與2助攻；K.湯普森16投僅5中，拿到14分；杜蘭特24投11中，包含4記三分，進帳29分外帶13籃板；D.格林6投1中，3分、7籃板及6助攻

M.加索16投8中，罰球17罰16中，繳出34分、14籃板與2助攻，發生7失誤；恩尼斯挹注13分；主控康利手感不佳14投僅中3，拿到10分、7助攻；T.艾文斯替補上陣繳出12分、7籃板；查莫斯進帳10分及3助攻。