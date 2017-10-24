NBA》開季4戰狂砍147分 公鹿字母哥轟破賈霸紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）火燙表現無法擋，今對命中率破6成砍進32分，開季前4戰合轟147分刷新名人堂球星「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）保持的隊史紀錄，率公鹿以103：94擊敗黃蜂。

上役主場對拓荒者飆出生涯新高44分的亞德托昆波，今在主場球迷面前續展「希臘怪獸」威名，上場39分鐘21投命中13球，命中率高達6成19，外帶罰球8投6中轟下32分，進帳14籃板6助攻，另有2阻攻1抄截，開季至今4戰單場都得超過30分。

4天打3場比賽的公鹿今在主場迎戰黃蜂，首節一度落後10分的公鹿在第二節開打後急起直追，雙方比數一路緊咬，第四節公鹿一度領先9分但被黃蜂追平。亞德托昆波在末節剩下1分34秒時2罰俱中，助公鹿以96：94再度超前，黃蜂2顆外線嘗試失手，公鹿米德爾頓（Khris Middleton）回敬三分彈拉開比分，最後讀秒階段，公鹿4罰全中收下勝利。

黃蜂卡明斯基（Frank Kaminsky）18分全隊最高，蘭柏（Jeremy Lamb）17分居次，中鋒豪爾德（Dwight Howard）單場抓下22籃板、只差3記追平隊史紀錄，連三戰單場至少15籃板追平Al.傑佛森（Al Jefferson）於2014年寫下的紀錄。

亞德托昆波開季4戰都砍超過30分。（美聯社）