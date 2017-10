〔體育中心/綜合報導〕今年球季以前,道奇王牌克蕭(Clayton Kershaw)常被詬病季後賽投不好,但他今天在世界大賽首戰奪下勝投,成為道奇隊史季後賽最多勝投手,讓美球迷笑稱,以後不能拿季後賽來嘲諷他了。

克蕭去年在國聯冠軍賽第六戰表現不佳,導致道奇被淘汰出局,截至2016年季後賽防禦率高達4.55,跟例行賽生涯2.37有不小落差。

今年季後賽先發4場,克蕭還沒有吞過敗投,總計4場24.1局失掉7分,防禦率僅2.59,國聯分區、冠軍賽與世界大賽各掃1勝,季後賽生涯以7勝躍上道奇勝投王。

克蕭今天表現也不枉費「地表最強投手」之名,成為世界大賽史上首位飆出至少11次三振,無保送、且僅被敲3支或更少安打的投手,展現超凡壓制力。

美球迷送葬克蕭季後賽投不好的哏:

