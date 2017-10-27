NBA 》20歲芬蘭新秀關鍵三分彈 公牛本季首勝開胡（影音）

〔體育中心／綜合報導〕至今尚未開胡的芝加哥公牛，今天在主場迎戰亞特蘭大老鷹，先發五虎得分全上雙，末節更靠著20歲芬蘭新秀馬卡南（Lauri Markkanen）的關鍵3分彈鎖定勝利，公牛終場以91：86逆轉老鷹，終止開季3連敗，本季首勝終於開張。

兩隊上半場戰得難分難解，老鷹只小贏2分，公牛第3節靠著葛蘭特（Jerian Grant）的穿針引線下超前，並帶著6分領先優勢進入第4節，公牛在末節打出一波15：7的攻勢，包括貝茲莫（Kent Bazemore）、穆斯卡拉（Mike Muscala）的連續2顆三分彈逆轉戰局，一度取得1分領先。

公牛反擊也來得相當快，葛蘭特4罰全中又要回領先，貝利納里（Marco Belinelli）再砍進超前三分彈，而J.哈勒戴（Justin Holiday）也回敬一記跳投，澆熄老鷹反攻氣燄，公牛在最後1分鐘打出6：0攻勢，甩開老鷹的追擊，終場以91：86贏球，拿下本季首勝。

公牛6人得分上雙，羅培茲（Robin Lopez）攻下全隊最高的16分，另有8籃板、2阻攻，替補的諾瓦巴（David Nwaba）貢獻次高的15分、11籃板，馬卡南有14分、13籃板，葛蘭特11分7籃板，哈勒戴則也有13分、10籃板的雙十成績；老鷹表現最佳以貝利納里的23分為最高。

馬卡南。（法新社）