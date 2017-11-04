中職》不死鳥精神！郭泓志昨動生涯第8次手術

郭泓志。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕不死鳥精神!在今年球季結束後，36歲左投郭泓志昨天動完生涯第8次手術，主要是處理右肩骨刺問題，手術成功並已出院。但至於他明年是否繼續在富邦悍將投球，球團行銷總監陳俊池今天表示，目前還沒討論，仍要尊重郭泓志意願。

陳俊池說，「小郭主要是處理右肩新增的骨刺，目前已經出院，由於不是慣用手，醫生評估3個月可以恢復投球。」只是關於明年合約問題，陳俊池則表示目前還沒討論到，也必須尊重郭泓志個人意願，「只是小郭目前還是富邦的一員，所以球隊當然還是要盡全力照顧他。」

郭泓志所屬的展逸經紀公司代表張家銘則說，儘管不是投球的左手動刀，但右手的不舒服其實連日常生活都會影響到，「小郭在去年球季後段已經很不舒服，所以我真的很佩服他，也不知道他在這種狀況下是怎麼投的，還能維持一定水準。」張家銘說。

自7月23日本季初出賽後，郭泓志今年在富邦出賽20場，留下0勝4敗4救援、3中繼成功，防禦率則為6.27。儘管郭泓志是否續留富邦未定，但總教練葉君璋之前已表示，他認為郭泓志對富邦的牛棚有幫助，也可以刺激並帶動陣中年輕投手，希望小小郭明年能續穿富邦球衣投球。

郭泓志在2013年返台加入中職之前，在旅美生涯已動過5次刀，其中包括兩次韌帶置換手術。回台後加上昨天手術，郭泓志的「動刀史」已累計多達8次，其中去年和今年都是動右肩手術，雙手都有刀疤，也展現驚人毅力。

就像在最新代言的廣告中，郭泓志問擁有50年製作手套資歷的名匠蘇文得說，「你做這個這麼久不會累嗎?」蘇文得反問他：「你做投手那麼久，手開刀也開那麼多次，為什麼還要繼續投?」

郭泓志的回答正是他現狀寫照，「也是一樣啊，對棒球有興趣，就一直試。」不管明年他是否繼續投球，郭泓志的「不死鳥傳奇」早已是台灣棒壇經典。

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