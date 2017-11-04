電競》看好電競市場 2科技大廠將成OWL贊助夥伴

科技大廠惠普及英特爾3日宣布加入暴雪娛樂《鬥陣特攻》職業電競聯賽（OWL）贊助夥伴的行列。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕電競產業逐漸蓬勃發展，也讓不少贊助商看到市場，科技大廠惠普及英特爾3日宣布加入暴雪娛樂《鬥陣特攻》職業電競聯賽（OWL）贊助夥伴的行列，將提供尖端遊戲設備供選手使用，英特爾未來更將贊助《鬥陣特攻》電競賽事及《鬥陣特攻》職業電競聯賽。

「我們很高興能和惠普及英特爾合作，讓《鬥陣特攻》戰隊在比賽時使用最新的設備。」暴雪娛樂Major League Gaming部門董事長暨執行長Pete Vlastelica表示：「長期的夥伴關係將會推動《鬥陣特攻》職業電競聯賽™的發展，也象徵我們對電子競技未來發展的長期承諾。」

「成為暴雪娛樂《鬥陣特攻》職業電競聯賽全球科技夥伴後，我們可以流暢欣賞電競最高潮迭起的賽事，並藉著這個機會在電競殿堂展示最新科技裝備。」惠普個人系統全球行銷長Alex Craddock指出：「OMEN 已成為全球許多頂尖電競選手的配備，我們為有機會參與《鬥陣特攻》職業電競聯賽感到興奮不已。」

英特爾虛擬實境、遊戲暨電子競技事業副總暨總經理John Bonini也表示：「《鬥陣特攻》職業電競聯賽勢必會成為重量級的電子競技，我們很高興能和暴雪一起經歷這個旅程。」

《鬥陣特攻》職業電競聯賽第一賽季將於 2018 年 1 月 10 日展開第一場正規賽，賽季將進行至六月，七月則進行季後賽與總決賽。季前賽將從下個月（12 月 6 日）開始，由第一賽季的十二支戰隊進行一系列的表演賽。

2018 年度《鬥陣特攻》職業電競聯賽的季前賽和常規賽將在加州柏本克的洛杉磯暴雪競技場舉行，這座電競會場經過特殊設計與整修，提供暴雪娛樂舉辦電競賽事。《鬥陣特攻》職業電競聯賽門票銷售資訊將在未來數週內公布。