NBA》板凳合力灌進45分 尼克決勝節逆轉螫黃蜂

波辛傑斯貢獻全場最高28分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今在主場交手黃蜂，不僅全隊多達6人得分上雙，板凳球員全員皆兵，合力灌進45分；新一哥波辛傑斯（Kristaps Porzingis）除了貢獻全場最高28分5籃板，更在關鍵時刻突破挑籃得手，率隊以118：113逆轉黃蜂，收下三連勝。

此役黃蜂一路壓著尼克打，靠著當家後衛沃克（Kemba Walker）和「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）聯手演出，半場打完就取得11分領先，值得一提的是，由板凳出發的新秀孟克（Malik Monk）次節飆進3記三分球，一口氣砍下15分。

黃蜂新秀孟克此役表現出色。（美聯社）

不過決勝節尼克急起直追，倒數三分鐘麥德莫（Doug McDermott）率先射進三分彈，將比數縮小至2分差，接著波辛傑斯先是兩罰命中將戰局扳平，再投進一顆超前三分球，幫助尼克首度取得領先，黃蜂雖再將分差追至1分落後，不過關鍵時刻波辛傑斯2分得手，鎖定戰局，終場尼克就以5分差逆轉螫傷黃蜂。

尼克今以波辛傑斯的28分為全隊最高，麥德莫貢獻次高的20分，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）拿下19分，坎特（Enes Kanter）則有14分進帳。黃蜂則由沃克、豪爾德及孟克皆分別拿下21分為全隊最佳。