NBA》七六人將作客勇士 恩比德：我會電爆格林

恩比德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明日七六人將作客勇士，稍早「推特王」恩比德（Joel Embiid）接受採訪時向媒體表示，今夏他與D.格林（Draymond Green）相談甚歡，已經迫不及待能在明日的比賽中「電爆格林」。

外媒《NBC》記者報導，今夏恩比德與格林曾一起吃過飯，「恩比德認為格林非常有趣，他們都很喜歡說垃圾話，兩人甚至在飯後還交換了連絡方式。」

恩比德受訪時也提到，「夏天時與格林吃飯時，我便告訴他，找到機會我會電爆他，我等不及要跟格林對戰了。」恩比德接著說道，「我超愛跟格林說垃圾話，我覺得我們是同類，這場比賽絕對會很有趣。尤其能跟柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、K.湯普森（Klay Thompson）一起打球，到現在我還沒跟他們對役過，所以現在的心情真的超興奮。」

恩比德飽受膝傷困擾，生涯至今仍未在對勇士的比賽出戰過；明早七六人作客勇士，也將是恩比德首次與勇士的對決。