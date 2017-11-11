2017 台北世大運

NBA》七六人將作客勇士 恩比德：我會電爆格林

2017/11/11 09:26

恩比德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明日七六人將作客勇士，稍早「推特王」恩比德（Joel Embiid）接受採訪時向媒體表示，今夏他與D.格林（Draymond Green）相談甚歡，已經迫不及待能在明日的比賽中「電爆格林」。

外媒《NBC》記者報導，今夏恩比德與格林曾一起吃過飯，「恩比德認為格林非常有趣，他們都很喜歡說垃圾話，兩人甚至在飯後還交換了連絡方式。」

恩比德受訪時也提到，「夏天時與格林吃飯時，我便告訴他，找到機會我會電爆他，我等不及要跟格林對戰了。」恩比德接著說道，「我超愛跟格林說垃圾話，我覺得我們是同類，這場比賽絕對會很有趣。尤其能跟柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、K.湯普森（Klay Thompson）一起打球，到現在我還沒跟他們對役過，所以現在的心情真的超興奮。」

恩比德飽受膝傷困擾，生涯至今仍未在對勇士的比賽出戰過；明早七六人作客勇士，也將是恩比德首次與勇士的對決。

相關關鍵字： 籃球 NBA 勇士 格林 七六人 推特王

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.