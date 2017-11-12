NBA》KP三節狂轟34分 尼克痛宰國王收主場四連勝（影音）

Kristaps stuffs the stat sheet for the @nyknicks with 34 PTS, as they grab their 4th straight home win!#Knicks 118 / #SacramentoProud 91 pic.twitter.com/wuZ7K84Kf6 — NBA （@NBA） 2017年11月12日

〔體育中心／綜合報導〕因傷缺陣一場的「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）今在主場比賽歸隊先發，僅打26分鐘就以五成命中率斬獲34分，開季至今已有8場比賽轟破30分，坎特（Enes Kanter）貢獻17分13籃板雙十表現，助尼克衝破開場慢熱急速升溫，末節一度拉開到30分以上差距，最終以118：91輕取國王收下主場四連勝。

上役作客魔術因踝、肘傷休兵的波辛傑斯，今重返尼克主場再度讓紐約為之瘋狂，暫居聯盟得分榜第二名的KP，此役出手21次命中11球，包括外線4投3中，以超過五成的命中率展現得分效率，第三節中段連得6分讓全場球迷高喊MVP，該節尾聲尼克已取得將近30分大幅領先，KP被換下場休息，總計今上場26分鐘斬獲34分5籃板外帶2次阻攻。

KP回歸率尼克主場四連勝。（美聯社）

客場戰績慘澹的國王，此役沒能把握尼克開賽5投0中先機，雖然成功打出10：0攻勢，但隨後被尼克回神火速追分，首節尾聲被尼克超前要回領先，自此一路落後、一度被拉開到33分落後，客場之旅再度大踢鐵板。此役輸球後苦吞對尼克對戰三連敗，上回爽嗑大蘋果已要回朔到去年3月。

ESPN指出，KP上半場12投7中已拿24分，包括一次嗨翻全場的空中接力灌籃，此役只打3節就拿34分，球隊大幅領先30分可能是KP無緣挑戰單場40分生涯紀錄夜的唯一原因。賽後報導指出，今天對國王之戰是KP本季第8場得分超過30分的比賽，與他生涯前2年僅3場比賽轟破30分相比，足足多了兩倍以上。

KP本季8場比賽轟超過30分。（法新社）