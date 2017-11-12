電競》韓電競協會醜聞延燒 前會長田炳憲等3人遭下令拘捕

南韓電競協會（KeSPA）前會長田炳憲及兩位秘書的收賄事件持續延燒。（取自KeSPA臉書）

〔記者陳耀宗／外電報導〕南韓電競協會（KeSPA）前會長田炳憲及兩位秘書收賄事件持續延燒，據韓媒報導，7日南韓檢察院發布三人疑似涉入與樂天家庭購物公司的收賄事件後，10日拘捕令已經正式發布，下令將三人逮捕到案。

該調查起始於檢察院發現KeSPA前會長田炳憲收受來自樂天家庭購物公司的數十萬美金金流的證據，檢察院同步調查一項雙方高達3億韓元的贊助協議，其中是否有拿取任何回扣。

目前最新進展，根據《INVEN》報導，田炳憲曾是南韓政府部門科學與資訊科技未來規畫部的主導者之一，而當時正逢樂天家庭購物公司播送權重新審查期間，也因為田炳憲有能力主導播送權過關與否，檢方相信，田炳憲濫用這份權利去迫使樂天的贊助事宜。

報導更指出，樂天家庭購物公司曾揭露公司有收到一項來自田炳憲的要求－打造一支電競隊伍以增進電競產業的成長，而他們當時回應：「耗費10億韓元打造一支電競組織太過困難，所以我們改以提供KeSPA盃3億韓元的贊助費」。

目前檢方仍持續調查田炳憲及其秘書（現為政府部門政務首席秘書）是否濫用公權力進行侵吞公款與洗錢事宜，調查期間田炳憲住所及KeSPA協會已被全數搜索，而三人更於9日被檢察署以侵吞公款與洗錢名義起訴、拘捕令於10日發布，調查仍在持續進行中。