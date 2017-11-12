亞冠熱身賽Live》平澤大河安打再添分 羅德2：0領先台灣

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 羅德隊 0 2 2 2 0 台灣隊 0 0 1 0

第二局

2局上，井上晴哉擊出右外野深遠二壘安打，鈴木大地、清田育宏連續獲四壞保送，羅德隊無人出局攻佔滿壘，下棒大嶺翔太也獲保送，三壘上的跑者回本壘得分，平沢大河敲出德州安打，再添一分，吉田裕太遭三振，荻野貴司高飛球遭接殺。

第一局

1局上，台灣隊先發投手林政賢雖先四壞保送第一棒荻野貴司，不過跑者離壘過遠遭牽制出局，下棒加藤翔平也遭三振，再刺殺擊出滾地球的角中勝也，形成另類3上3下。

1局下，陽岱鋼敲出三壘平飛球遭接殺，陳傑憲敲出穿越三游防區一壘安打，王柏融遭三振，跑者盜壘失敗出局。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊連2戰熱身賽敗北，今天陣容再作更動，第4棒改由陳子豪擔綱，打擊火燙的嚴宏鈞板凳出發，前2戰沒先發的林承飛、林立和林祐樂排入打序，陳傑憲打DH，先發投手則推出林政賢為台灣隊守勝，羅德隊則推出去年第二指名的酒居知史掛帥先發。

先發打序