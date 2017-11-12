亞冠熱身賽Live》平澤大河安打再添分 羅德2：0領先台灣

|
球隊
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
羅德隊
|
0
|2
|2
|2
|0
|
台灣隊
|
0
|0
|1
|
0
第二局
2局上，井上晴哉擊出右外野深遠二壘安打，鈴木大地、清田育宏連續獲四壞保送，羅德隊無人出局攻佔滿壘，下棒大嶺翔太也獲保送，三壘上的跑者回本壘得分，平沢大河敲出德州安打，再添一分，吉田裕太遭三振，荻野貴司高飛球遭接殺。
第一局
1局上，台灣隊先發投手林政賢雖先四壞保送第一棒荻野貴司，不過跑者離壘過遠遭牽制出局，下棒加藤翔平也遭三振，再刺殺擊出滾地球的角中勝也，形成另類3上3下。
1局下，陽岱鋼敲出三壘平飛球遭接殺，陳傑憲敲出穿越三游防區一壘安打，王柏融遭三振，跑者盜壘失敗出局。
賽前報導
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊連2戰熱身賽敗北，今天陣容再作更動，第4棒改由陳子豪擔綱，打擊火燙的嚴宏鈞板凳出發，前2戰沒先發的林承飛、林立和林祐樂排入打序，陳傑憲打DH，先發投手則推出林政賢為台灣隊守勝，羅德隊則推出去年第二指名的酒居知史掛帥先發。
先發打序
|
羅德海洋隊
|
守位
|
棒次
|
台灣代表隊
|
守位
|
荻野貴司
|
RF
|
1
|
陽 岱 鋼
|
RF
|
加藤翔平
|
CF
|
2
|
陳 傑 憲
|
DH
|
角中勝也
|
DH
|
3
|
王 柏 融
|
CF
|
井上晴哉
|
1B
|
4
|
陳 子 豪
|
LF
|
鈴木大地
|
3B
|
5
|
朱 育 賢
|
1B
|
清田育宏
|
RF
|
6
|
林 承 飛
|
SS
|
大嶺翔太
|
2B
|
7
|
吳 念 庭
|
3B
|
平沢大河
|
SS
|
8
|
林 祐 樂
|
C
|
吉田裕太
|
P
|
9
|
林 立
|
2B
|
酒居知史
|P
|
林 政 賢