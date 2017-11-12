2017 台北世大運

亞冠熱身賽Live》平澤大河安打再添分 羅德2：0領先台灣

2017/11/12 17:44

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

羅德隊

0

 2 2 2 0

台灣隊

0

 0 1
0

第二局

2局上，井上晴哉擊出右外野深遠二壘安打，鈴木大地、清田育宏連續獲四壞保送，羅德隊無人出局攻佔滿壘，下棒大嶺翔太也獲保送，三壘上的跑者回本壘得分，大河敲出德州安打，再添一分，吉田裕太遭三振，荻野貴司高飛球遭接殺

第一局

1局上，台灣隊先發投手林政賢雖先四壞保送第一棒荻野貴司，不過跑者離壘過遠遭牽制出局，下棒加藤翔平也遭三振，再刺殺擊出滾地球的角中勝也，形成另類3上3下

1局下，陽岱鋼敲出三壘平飛球遭接殺，陳傑憲敲出穿越三游防區一壘安打，王柏融遭三振，跑者盜壘失敗出局。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊連2戰熱身賽敗北，今天陣容再作更動，第4棒改由陳子豪擔綱，打擊火燙的嚴宏鈞板凳出發，前2戰沒先發的林承飛、林立和林祐樂排入打序，陳傑憲打DH，先發投手則推出林政賢為台灣隊守勝，羅德隊則推出去年第二指名的酒居知史掛帥先發

先發打序

羅德海洋隊

守位

棒次

台灣代表隊

守位

荻野貴司

RF

1

陽 岱 鋼

RF

加藤翔平

CF

2

陳 傑 憲

DH

角中勝也

DH

3

王 柏 融

CF

井上晴哉

1B

4

陳 子 豪

LF

鈴木大地

3B

5

朱 育 賢

1B

清田育宏

RF

6

林 承 飛

SS

大嶺翔太

2B

7

吳 念 庭

3B

大河

SS

8

林 祐 樂

C

吉田裕太

P

9

林 立

2B

酒居知史

 P

林 政 賢
相關關鍵字： 亞冠賽

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