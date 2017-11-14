世界盃》主場遭瑞典逼和 義大利60年來首度無緣會內賽

義大利主場遭到瑞典逼和，擁有4屆世足金盃的藍衫軍，自1958年以來首度無緣世足會內賽。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕世界盃歐洲區附加賽次輪，在客場以0:1負於瑞典的義大利，今在自家主場的生死戰仍無法取勝，遭瑞典以0比0逼和，兩輪加總1負1和，擁有4屆世足金盃的藍衫軍，自1958年以來首度無緣世足會內賽。

義大利傳奇門將布馮也在此戰後告別國家隊，布馮在賽後受訪時眼眶泛淚指出：「以這樣的方式告別令人非常遺憾。」（美聯社）

綜合外媒報導，附加賽首輪一球告負的義大利今在主場迎戰瑞典，儘管整場比賽義大利控球率76.1%及27次射門遠勝於對手，但在瑞典堅強的防守下，仍無法破門，最後義大利在主場遭對手0:0逼和，瑞典總比分1:0獲勝，晉級世界杯，義大利則在60年後再次無緣世界杯決賽圈。

義大利傳奇門將同時也是2006年世界盃冠軍的成員布馮（Gianluigi Buffon），也在此戰後告別國家隊，布馮在賽後受訪時眼眶泛淚指出：「我並不是為自己感到難過，而是為義大利足球感到難過」、「以這樣的方式告別令人非常遺憾。」

義大利在2006年德國世界盃奪下第4次冠軍後，連續三屆世界盃表現不佳，2010年、2014年都在小組賽出局，本屆世界盃更是無緣進會內賽。