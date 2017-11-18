籃球》不讓素人球員遭埋沒 電信女籃今前進桃園辦公益盃鬥牛賽

「中華電信女籃愛與關懷巡迴公益活動」今在桃園健行科技大學進行，電信女籃及南山高中女籃都有出席活動（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕中華電信基金會每年攜手旗下女子籃球隊共同推廣籃球活動，今在桃園健行科技大學進行中華電信女籃公益盃三對三鬥牛賽，吸引共204隊前來共襄盛舉，期盼能藉由這樣的活動，讓更多素人籃球員被發掘。

電信女籃好手黃湘婷、陳晏宇、潘姿吟、黃郁婷、楊淑淨、黃虹瑛、陽詩慧、王俐云、潘姿吟、劉嘉瑋、謝佩君前來，大家在活動開始前還舉行粉絲簽名會，並親自跟大家進行趣味遊戲同樂，且HBL女籃冠軍熱門南山高中球員也有到場，擔任基層訓練站的小老師，南山教練楊淑淨擔任總教練，指導桃園地區國、高中女籃球員基本動作等，讓這群小朋友收穫滿滿。

世大運表現出色的黃湘婷（記者林岳甫攝）

自2011年開始，「中華電信女籃愛與關懷巡迴公益活動」每年都會到各地舉辦，今年更擴大舉行澎湖、高雄及桃園場，中華電信基金會副執行長高世威表示，這項活動的舉辦主要是希望讓更多素人球員有更好的管道，能對大家有機會圓夢，讓這群小朋友能展現對籃球的熱愛。

過去，華電信女籃公益盃三對三鬥牛賽都舉辦1場，今年擴大至3場後，明年是否能再提高場次？高世威說，「今年算是測試我們是否有能力舉辦3場，如今看來人力上應該可以，明年起碼至少會有3站，當然也希望能擴大舉辦，並走入更多偏鄉地區，不讓小球員的出色資質遭到埋沒。」

陳晏宇幫粉絲簽名（記者林岳甫攝）

中華電信女籃球員舉辦簽名會，吸引不少粉絲前來（記者林岳甫攝）

黃湘婷與粉絲合照（記者林岳甫攝）



電信及南山女籃球員賽前還獻上舞蹈，替活動拉開序幕（記者林岳甫攝）