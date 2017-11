澳職》人外有人！ 他技壓台灣4割男奪單週最佳球員

〔體育中心/綜合報導〕澳洲棒球聯盟今公布單週最佳球員,投打分別由布里斯本俠盜隊投手阿瑟頓(Tim Atherton)、伯斯熱火隊捕手洛爾(Zacrey Law)獲得。

現年26歲的阿瑟頓過去在小聯盟最高層級2A,本季加盟俠盜隊,首場先發6局,僅被敲3支安打,狂飆生涯新高12次三振,掉2分(1分責失),獲選單週最佳投手。

洛爾是2014年選秀會第23輪球員,本季在光芒短A出賽60場,打擊率0.241,上週17打數狂敲7安打,打擊率高達0.412,還外帶3轟7打點,強壓我國四割重砲蔣智賢,獲選單週最佳野手。

台灣球員第一週表現:

蔣智賢 1轟 4打點 打擊率0.467

張進德 1轟 4打點 打擊率0.273

林智勝 0轟 1打點 打擊率0.250

張泰山 0轟 1打點 打擊率0.133

邱品睿 1局 1安打 防禦率0

