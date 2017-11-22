澳職》人外有人！ 他技壓台灣4割男奪單週最佳球員

2017/11/22 11:16

〔體育中心／綜合報導〕澳洲棒球聯盟今公布單週最佳球員，投打分別由布里斯本俠盜隊投手阿瑟頓（Tim Atherton）、伯斯熱火隊捕手洛爾（Zacrey Law）獲得。

現年26歲的阿瑟頓過去在小聯盟最高層級2A，本季加盟俠盜隊，首場先發6局，僅被敲3支安打，狂飆生涯新高12次三振，掉2分（1分責失），獲選單週最佳投手。

洛爾是2014年選秀會第23輪球員，本季在光芒短A出賽60場，打擊率0.241，上週17打數狂敲7安打，打擊率高達0.412，還外帶3轟7打點，強壓我國四割重砲蔣智賢，獲選單週最佳野手。

台灣球員第一週表現：

蔣智賢 1轟 4打點 打擊率0.467
張進德 1轟 4打點 打擊率0.273
林智勝 0轟 1打點 打擊率0.250
張泰山 0轟 1打點 打擊率0.133
邱品睿 1局 1安打 防禦率0

相關關鍵字： 林智勝 張泰山 澳職 蔣智賢 澳聯

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