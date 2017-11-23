NBA》魏少殺紅眼奪本季新高 率雷霆打趴杜蘭特的勇士

魏斯布魯克砍本季新高，率雷霆打爆勇士。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士杜蘭特（Kevin Durant）今日再度回到奧克拉荷馬挑戰前東家雷霆，想不到前隊友魏斯布魯克（Russell Westbrook）大顯神威，拿到「準大三元」成績單，搭配P.喬治、安東尼都有發揮，「CPR連線」合奪76分，雷霆以108：91大勝勇士。

魏斯布魯克上季在杜蘭特離隊後，即便締造單季場均大三元的瘋狂紀錄，也一肩扛起雷霆；本季在P.喬治（Paul George）、安東尼（Carmelo Anthony）前來助陣後，個人數據確實下滑不少，不過，這次再度與前隊友杜蘭特效力的勇士狹路相逢，魏斯布魯克上半場狂拿20分、7籃板與6助攻，搭配安東尼16分、P.喬治14分，攜手助雷霆取得65：48領先。

作為聯盟「第3節之王」的勇士無法在客場發揮魔力，並在末節逐漸將主力換下場，雷霆仍不願將「CPR連線」3人換下，展現對勝利的渴望，最終如願把勝利收下，杜蘭特只能看著他口中的好朋友魏斯布魯克與新隊友P.喬治、安東尼開心慶祝勝利。

魏斯布魯克此戰出手27次命中13球，繳出本季新高的34分外帶10籃板、9助攻；安東尼投進3顆三分球，攻下22分；P.喬治有4顆三分球，挹注20分外帶11籃板；中鋒亞當斯14分、11籃板「雙十」表現。

勇士受制於對手嚴密防守，共發生22失誤，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）24分、6助攻及5籃板進帳，也有6失誤；杜蘭特面對前東家拿到21分，但衛冕軍僅他們2人得分上雙，另兩位隊友K.湯普森（Klay Thompson）僅9分、D.格林（Draymond Green）4分，在客場輸得灰頭土臉。

杜蘭特面對前東家拿到21分。（法新社）