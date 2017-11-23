WF2017》亞洲最大電競嘉年華開跑！ 預估人流將超過10萬

亞洲最大電競嘉年華WirForce 2017今（23）日於台北花博爭豔館盛大登場。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕亞洲最大電競嘉年華WirForce 2017今（23）日於台北花博爭豔館盛大登場，早上首先舉辦開幕記者會，主辦方4Gamers執行長黃智仁表示，連四年舉辦的WirForce立志成為硬體廠商在台灣可以跟消費者與玩家接觸的實驗室，期許明年可以持續擴大、一起走出國際。主辦單位預估今年在這超過千坪場域的入場人流將超過10萬人、總設備價值超過七千萬。

4Gamers執行長黃智仁。（記者陳耀宗攝）

談到WirForce在台灣的重要性，黃智仁接著指出，WirForce最主要就是硬體軍武競賽，台灣本身囊括全球將近80%硬體生態鏈及供應鏈，在電競發展過程，台灣非常需要有個場域能讓硬體廠商的研發、設計與行銷團隊來接觸消費者，「我們花了四年時間將千名玩家從家裡帶著電腦到現場，四天三夜一起在這同樂，這是非常重要的場域」。

台北市政府產業發展局局長林崇傑表示，在全球觀看電競直播流量，台灣是全世界最高城市，不管從產業鏈或消費端，台北始終扮演很關鍵角色，這也是為何台北市將電競產業視為關鍵、必須予以協助輔助；在今年電競正式成為運動產業後，北市府也跟體育局協調，後續將與硬體產業合作，以台北為基地，走向全球。

台北市政府產業發展局局長林崇傑。（記者陳耀宗攝）

中華電信北區分公司副總經理張義豐指出，中華電信在電競相關產業高度參與，從八月世大運展現國際級資通能力，接下來的《六都電競爭霸戰》也是由中華電信贊助，「遊戲最重要就是穩定、快速與低延遲網路」，中華電信用這樣認知持續投入其中，為期四日的WirForce也將由MOD與Hami Video全程直播，讓不在現場的人可以同步觀賞競賽過程。

中華電信北區分公司副總經理張義豐。（記者陳耀宗攝）

社群影音平台Twitch合作關係開發經理邱吉祥說，為內容創造者做最好的舞台是Twitch一直在專注的事情，WirForce幫所有玩家創造一個很好的舞台並讓社會大眾看到遊戲社群的力量，經過四年，很開心能看到這裡越做越大。

社群影音平台Twitch合作關係開發經理邱吉祥。（記者陳耀宗攝）

為期四日的WirForce除了將設置三大具備豐富活動的互動舞台外，更擴大規模將BYOC區（玩家自行攜帶硬體及電腦設備）增加至1056個席次，並劃分為八大對戰區，讓千名玩家能盡情同樂四天三夜。

今年的BYOC區增加至1056個席次。（記者陳耀宗攝）

首日BYOC入場時間為中午12點，還沒正式開門就可以看到玩家排成人龍，攜帶大大小小的硬體設備，十分驚人。

還沒正式開門就可以看到BYOC玩家排成人龍。（記者陳耀宗攝）

除了硬體廠商攤位與BYOC區域外，包括手遊《暗影詩章》台日韓邀請賽、《部落衝突：皇室戰爭》2017皇冠錦標賽東南亞賽區外卡賽，以及主辦單位與北市府合辦的「台北盃電競大賽」的《傳說對決》與《快打旋風V》項目等許多電競賽事，都將在四天盛宴中舉行。

賽車遊戲體驗區。（記者陳耀宗攝）

知名實況主及戰隊代言商品也有販售。（記者陳耀宗攝）

免費桌遊體驗區。（記者陳耀宗攝）

玩累了還可以按摩休息。（記者陳耀宗攝）

大型電玩機檯區也有。（記者陳耀宗攝）

中國十分盛行的個人卡拉OK機台體驗區。（記者陳耀宗攝）

ROG一對一單挑賽事同步舉行中。（記者陳耀宗攝）