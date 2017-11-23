電競》J Team將籌組《絕地求生》戰隊 廣邀亞服前500高手加入

中國數碼文化集團宣布旗下電競戰隊J Team將籌組《絕地求生》分部。（杰藝文創提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕「大逃殺系列」遊戲《絕地求生》在全球持續火紅，近日來美中韓相繼舉辦電競賽事，與亞洲天王周杰倫合資的中國數碼文化集團23日宣布旗下電競戰隊J Team將籌組《絕地求生》分部，並公開招募隊員。

「大逃殺系列」遊戲《絕地求生》在全球持續火紅。（杰藝文創提供）

J Team母公司中國數碼文化認為，《絕地求生》具有潛力，未來仍會持續成長，可看度極高，經過謹慎考慮後，決定籌組J Team《絕地求生》職業戰隊，並公開招募「吃雞」好手，要在激烈的「大逃殺」賽事中，爭奪一席之地。

戰隊總監Willy沈威廷表示：「我們希望能夠透過廣大招募新血的方式，尋找《絕地求生》的頂尖選手，希望未來的選手能具備的技能，當然最基本的，他必須要是足智多謀的策略專家，能夠洞悉大環境，迅速找出致勝關鍵；更要是善於隱匿行蹤的狙擊高手，能在關鍵時刻精準的給敵人致命一擊。只要是亞洲伺服器的前500大遊戲玩家，就有機會可以加入J Team成為《絕地求生》職業選手。」

J Team人氣實況主Bebe也熱愛「吃雞」。（杰藝文創提供）