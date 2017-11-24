泰國公主盃馬術錦標賽》台灣隊進帳一銀一銅 李亭誼國手初體驗大豐收

李亭誼首度當國手，進帳一銀一銅。（馬術協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2017泰國公主盃國際馬術錦標賽，台灣表現精采，在團體賽由李亭誼、林哲揚和李芮姍聯手出擊，合力摘下銅牌，個人賽則由18歲女將李亭誼力抗地主選手，首度當選國手就鍍銀，還從泰國公主手中接獲獎牌，讓她直呼，「這次真的是Amazing trip!」

李亭誼從以前就夢想能當國手，可惜在國內成績平平，這次不但一圓國手夢，還拿下一銀、一銅，她坦言，「首次代表國家出國參賽，之前參加的CSIJ都是在台灣，但是成績都沒有像這次這麼好，有點出乎我的意料之外。」

李亭誼表示，「出國比賽心態調整很重要，一直告訴自己要專心、保持自信，因為自己很容易緊張，常因此失常；這次很努力的控制自己的心情，專心在修正最常犯的錯誤上，然後投入在跟與馬匹的配合。但在第一天比賽時，因為緊張，還是有一種呼吸不到空氣的感覺。」

第一次當國手就拿下佳績，她說，「心情真的很興奮，終於等到這個機會可以代表國家參賽。一抵達泰國，下飛機後就有專人接送，享受VVIP的待遇，服務周到到讓我嚇一跳，比賽場地好的無話可說，當地選手也都熱情招呼，晚宴時選手們都玩得很開心，自由時間帶大家出去逛逛走走，留下很多不一樣的回憶，很開心能因為馬術這項運動認識他們，比賽中大家也都是互相加油勉勵，這種感覺很棒。」

中華民國馬術協會依照年度積分遴選出三位新生代優秀選手李亭誼、林哲揚、李芮姍參加其中CSIJ-B青少年障礙超越賽，本次比賽為主辦單位提供馬匹，由所有參賽選手抽籤決定座騎，共有台灣、新加坡、伊朗、香港、日本、印尼、馬來西亞、柬埔寨及泰國等9個國家參賽，在21日的團體賽中，李亭誼率先出賽即以零扣點全部通過的成績提升全隊士氣，而林哲揚則因馬匹臨場狀況不佳兩次拒跳，而李芮姍最後一位出場馬匹不小心踢掉一桿被扣4分，最後，台灣以總分一分之差險勝香港獲得季軍，亞軍為泰國，冠軍則為新加坡；而各隊成績最好的2位選手入選第二天個人賽賽事。

台灣入選個人賽的是兩位女將李亭誼及李芮姍，其中李亭誼一出場即以流暢的速度通過所有障礙，完美0扣點。李芮姍相當可惜的因失誤掉了兩桿被扣8點，在第一輪個人賽16位選手中僅李亭誼和另一位泰國選手寶拉娃（Porawan Laptawee）以0扣點進入決賽jump off，寶拉娃挾著地主隊優勢輕鬆過關，0扣點，李亭誼雖冷靜應戰，但在決賽的時間壓力下，飲恨奪下亞軍。

本次台灣共獲得個人賽一銀團體賽一銅，對於首度代表台灣出國參賽的三位選手來說，是非常大的進步。這次由中華民國馬術協會理事長許安成首次領軍帶隊出征國際賽事，許理事長表示: 「在國際賽中的借馬賽制，選手與馬匹在不熟悉的狀態下要以最快時間找出默契，因此基本功夫需要非常紮實，而這次也都展現了平時嚴格訓練的成果，很開心能用馬術讓世界再度看見台灣!!」，賽後的頒獎儀式上，也由泰國公主親自為選手授獎。

李亭誼（右）在團體賽和個人賽第一輪中皆跳出0扣點好成績，摘下個人銀牌。（馬術協會提供）

泰國公主盃國際馬術錦標賽介紹:

2017泰國公主盃國際馬術錦標賽乃是第5屆，舉辦地點選在泰國皇家御林軍馬場，該馬場擁有800名騎兵，200匹馬，歷經泰國國王蒲美蓬逝世國喪於今年10月結束後，11月泰國公主盃擴大舉辦，除馬術競賽外也有國際狗展。而馬

術項目亦相當多元，其中馬場馬術、障礙超越、三日賽等三個項目是與奧運競賽項目相同，而中華台北所參加的青少年障礙賽即是其中之一，而泰國王室

帕她腊吉蒂亞帕皇孫女殿下、詩麗汪娃麗娜麗皇孫女殿下也都出席了開幕式，兩位皇孫女殿下都是馬術愛好者，頒獎典禮上也由公主殿下親自授獎。

台灣代表隊獲得團體賽銅牌（馬術協會提供

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