黑豹旗》王彥程投守俱佳 穀保第2次打進冠軍戰

穀保家商晉級決賽。（記者羅沛德攝）

〔記者吳清正／台北報導〕穀保家商王彥程先發投到第7局只被擊出3支安打，並以優異的守備化解危機，以2:0擊敗興大附農，穀保家商第2次打進黑豹旗青棒賽冠軍戰。

王彥程投到第4局1出局才被打出第1支安打，投出5次三振，2次面臨失分危機都靠自己守備化解，表現讓總教練周宗志給了滿分的評價。

穀保家商先發投手王彥程。（記者羅沛德攝）

第2局興大附農靠著2次失誤攻佔三壘，只有1出局，王彥程連續讓2名打者擊出投手前滾地球出局，第4局興大附農無人出局攻佔一、二壘，試圖用短打推進，被王彥程傳三壘再傳一壘形成雙殺，第4局王彥程也策動1次雙殺。

穀保家商在第4局展開攻勢，率先上場的邱志恆就安打，2出局後翁皓翔適時安打先馳得點，第8局攻勢再起，林子崴率先敲出三壘打，岳政華安打攻下保險分，翁皓翔和岳政華都2安打、1打點。

翁皓翔四局上擊出帶有一分打點一壘安打。（記者羅沛德攝）

穀保家商林子崴八局上擊出中間方向安打，一口氣攻佔三壘。（記者羅沛德攝）

岳政華八局上安打建功，送回三壘隊友。（記者羅沛德攝）

李承風成功守住滿壘危機。（記者羅沛德攝）

穀保家商第2度打進黑豹旗青棒賽冠軍戰。（記者羅沛德攝）