KeSPA盃》「宇宙戰艦」勇奪冠軍！ Smeb高喊：KT是一支強隊

KT上路選手Smeb要大家多多期待明年的KT表現。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕被譽為「LCK秋季賽」的KeSPA盃經過兩週賽事，冠軍於昨（2）日出爐，「宇宙戰艦」KT Rolster在冠軍戰與Longzhu Gaming打好打滿，最後第五局塵戰將近50分鐘，KT終於在中路一波會戰靠著Smeb操作的嘉文四世反開成功，率隊伍打出一波ACE，直搗LZ主堡拿下勝利，從四強打敗世界冠軍SSG到冠軍戰擊敗LZ，也證明了「五門齊」實力底蘊。

KeSPA盃是由南韓電子競技協會所舉辦，本次賽事有三個比賽項目，分別為：《英雄聯盟》、《跑跑卡丁車》與《部落衝突：皇室戰爭》，在LOL項目中，幾乎南韓LCK賽區所有隊伍都會出席，「四大天王」SKT、SSG、LZ及KT列為種子，直到第二輪才登場，賽事一路從11月20日打到12月2日才全數落幕。

KT Rolster自從今年組成全明星隊伍，上路Smeb、打野Score、中路PawN、下路雙人組Deft及Mata，這支「宇宙戰艦」卻在今年夏季賽表現不甚理想，不僅輸掉前二種子資格，在區域資格賽與SSG爭奪最後一張世界賽門票時又被對方剃光頭、直落三輸掉；因此，這次的KeSPA盃四強賽打敗SSG，可說是報了一箭之仇。

只是，面對夏季賽冠軍LZ，KT打得十分辛苦，雙方一路纏鬥、難分難解，首戰由LZ率先得點，接著KT追平比數；第三局又是一場拉鋸戰，LZ在45分鐘的巴龍爭奪戰勝出並賞給KT團滅，率先聽牌；但第四局KT不到30分鐘就掌握風向，擊殺數遙遙領先LZ，再度扳平戰局，雙方以2比2進入末局。

關鍵第五局雙方沒有輕易被對手滾起雪球，會戰你來我往，又是一場南韓賽區典型的大後期比拚，關鍵46分鐘，LZ全員進攻中二塔，但KT上路Smeb的嘉文四世果斷EQ接R反開進場、控住對方兩名人員，為隊友開啟會戰先機，最終KT在這波會戰打出完美ACE，最終在47分鐘拿下第三勝，奪下KeSPA盃冠軍。

KT在關鍵第五局拿下勝利。（取自YOUTUBE）

賽後，上路選手Smeb受訪時表示他第一場完全搞砸，向在場隊友致歉，所以他就覺得一定要贏下來，「現在覺得好幸福」；主持人問到「拚戰第二年的感想」，Smeb也說，他要透過這次比賽，告訴大家KT是一支強隊，「希望大家也可以多多期待2018年的KT Rolster」。

KT奪下KeSPA盃冠軍。（取自YOUTUBE）