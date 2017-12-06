「史上最強高中生」高國豪轟36分 打出赴美代表作

〔記者林岳甫／綜合報導〕頂著兩屆HBL高中籃球聯賽冠軍戰MVP的「史上最強高中生」高國豪，今年赴美築夢並就讀愛荷華州馬紹爾城社區學院，至今也穩坐球隊得分後衛，今日碰上State Fair Community College，高國豪更是打出代表作，可惜單憑他一人仍無法幫助球隊取勝，馬紹爾城社區學院以78：81吞下本季第3敗。

一心想赴美的高國豪，在今年暑假一度獲得NCAA一級東南密蘇里州大（Southeast Missouri State University）全額獎學金，並通過教練團面試，卻因入選考成績差10分無緣此校。經過一番討論後，他因想一邊打球、一邊念書，便選擇到馬紹爾城社區學院就讀，松山學長丁聖儒也是他的求學夥伴。

高國豪本季替馬紹爾城社區學院場出賽11場，籃命中率47.4％，三分球也有44.9％，場均能貢獻14.7分，且他近5場賽事上場時間都逾30分鐘，今日更打40分鐘，全場18投11中，包括6顆三分球，罰球8罰全進，繳出36分，打出赴美以來的代表作。

高國豪轟下36分。（取自愛荷華州馬紹爾城社區學院官網）

高國豪轟下36分。（取自愛荷華州馬紹爾城社區學院官網）

高國豪轟下36分。（取自愛荷華州馬紹爾城社區學院官網）