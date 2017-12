NBA》肩膀療程完全結束 七六人狀元重返球場

狀元佛爾茲。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕七六人近幾年高順位新秀命運多舛,菜鳥球季都因傷報銷,本季陣中狀元佛爾茲(Markelle Fultz)因右肩傷勢,之前也無限期缺賽。不過今天卻首度傳出好消息,新秀狀元佛爾茲在完成肩部治療的療程後,現在已經歸隊。

今年七六人換得選秀狀元籤,簽下後衛佛爾茲,外界引頸期盼他能與上季狀元西蒙斯(Ben Simmons)連線,一同打天下。不料佛爾茲在夏季聯賽先是扭傷左腳踝,雖趕上開季,但他從板凳出發,出賽4場平均打了19分鐘,繳出6分、2.3籃板、命中率33.3%的成績,不盡理想,右肩膀也有疼痛等傷勢,不得不暫時休息。

而今天根據七六人隨隊記者Jessica Camerato的報導,佛爾茲已經順利完成肩部治療的療程,從肯塔基大學正式歸到球隊。佛爾茲在賽季初期遭遇肩膀酸痛以及肩胛肌失衡,也缺席了自10月26日以來的所有比賽。

雖然目前只能做一些簡單的訓練,不過對於這位新秀的回歸,七六人主帥布朗(Brett Brown)顯得相當興奮:「我們很高興他終於回來了。我感覺已經很久沒有看到他了。」

而七六人中鋒「推特王」恩比德(Joel Embiid)談到佛爾茲的歸來也十分開心,日前他在受訪時就說道:「這很棒,我一直都有和他(佛爾茲)保持聯絡,即使在他離開球隊去接受治療的時候也是,他的精神還不錯,他能夠回來真的很不錯。」

Markelle Fultz is back from Kentucky and with the Sixers. Brett Brown said his basketball activity was "minimal" on Wednesday. "We are just happy to have him back. I felt like I haven't seen him in a long time," Brown said.