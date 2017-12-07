NBA》肩膀療程完全結束 七六人狀元重返球場

狀元佛爾茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人近幾年高順位新秀命運多舛，菜鳥球季都因傷報銷，本季陣中狀元佛爾茲（Markelle Fultz）因右肩傷勢，之前也無限期缺賽。不過今天卻首度傳出好消息，新秀狀元佛爾茲在完成肩部治療的療程後，現在已經歸隊。

今年七六人換得選秀狀元籤，簽下後衛佛爾茲，外界引頸期盼他能與上季狀元西蒙斯（Ben Simmons）連線，一同打天下。不料佛爾茲在夏季聯賽先是扭傷左腳踝，雖趕上開季，但他從板凳出發，出賽4場平均打了19分鐘，繳出6分、2.3籃板、命中率33.3%的成績，不盡理想，右肩膀也有疼痛等傷勢，不得不暫時休息。

而今天根據七六人隨隊記者Jessica Camerato的報導，佛爾茲已經順利完成肩部治療的療程，從肯塔基大學正式歸到球隊。佛爾茲在賽季初期遭遇肩膀酸痛以及肩胛肌失衡，也缺席了自10月26日以來的所有比賽。

雖然目前只能做一些簡單的訓練，不過對於這位新秀的回歸，七六人主帥布朗（Brett Brown）顯得相當興奮：「我們很高興他終於回來了。我感覺已經很久沒有看到他了。」

而七六人中鋒「推特王」恩比德（Joel Embiid）談到佛爾茲的歸來也十分開心，日前他在受訪時就說道：「這很棒，我一直都有和他（佛爾茲）保持聯絡，即使在他離開球隊去接受治療的時候也是，他的精神還不錯，他能夠回來真的很不錯。」