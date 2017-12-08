MLB》全大聯盟牛棚最慘 老虎補強鎖定歐力士平野佳壽

平野佳壽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐力士終結者平野佳壽日前宣布行使海外自由球員權，挑戰美國大聯盟舞台。目前傳出後援投手群最糟的底特律老虎，考慮網羅平野佳壽。

老虎隊今年戰績64勝98敗排在美聯中區墊底，投手群防禦率5.36全大聯盟最糟，其中牛棚群今年的團隊防禦率高達5.63、被打擊率0.283，皆為全大聯盟墊底，後援投手群共有著17勝28敗的成績，砸鍋23次則並列全大聯盟第七；另外，老虎先發群防禦率也高達5.20，全大聯盟排在倒數第三。

《The Detroit News》報導，老虎為了補強投手陣容，鎖定金鶯投手提爾曼（Chris Tillman）、太空人投手費爾斯（Mike Fiers）等投手，而日前傳出多支球隊有興趣的平野佳壽，除了先前傳出的紅雀外，老虎隊也是其中之一。

明年3月將滿34歲的平野佳壽，本季出賽45場，繳出3勝7敗29救援點、防禦率2.67，57.1局中送出47次三振，奪三振率為7.38。平野佳壽的直球速度有150公里以上，招牌武器則是指叉球。他在日職一軍11個球季，累積48勝69敗、139中繼點156次救援點，平均防禦率3.10。

平野佳壽。（資料照，法新社）