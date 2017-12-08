LOL》Karsa自曝已找到新東家 但未明說隊伍名稱

閃電狼明星打野選手Karsa（左一）今日接受韓媒訪問表示，已經確定找到新的隊伍，將會在明年加入中國LPL賽區。（取自杰藝文創網站）

〔記者陳耀宗／外電報導〕《英雄聯盟》2017全明星賽今（8）日揭開序幕，LMS賽區台灣代表隊展現出極佳表現，連破土耳其與最強賽區南韓隊的主堡，首日豪奪兩勝，第二場對上南韓使用「卡力斯」大殺四方的閃電狼明星打野選手Karsa賽後也接受韓媒採訪，他透露「已經找到新的隊伍」，也希望他的粉絲能夠持續為他加油。

根據《INVEN》報導，Karsa被問到是否在對南韓隊比賽刻意針對Faker，他回應南韓隊的下路是LZ雙人組，上路及打野則是SSG組合，只有中路Faker是隻身一人來自SKT，他認為除了中路以外的線路都有很好的配合，而且比賽中有許多時候Faker都離得隊友遠遠的，因此容易成為他的目標。

至於為何LMS總是能在打南韓隊時表現特別不錯，Karsa認為，LCK隊伍在地圖移動並非活躍，相反地，LMS隊伍則是比較具有侵略性，「我認為LCK無法及時適應我們的打法，所以過去才能夠贏下些許勝利」。

採訪中談到Karsa的未來動向，他也表示，目前已經確定找到新的隊伍，也希望能在那邊大展身手，但並沒有透露是哪一隊，也希望他的粉絲能夠持續為他加油。