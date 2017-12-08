LOL明星賽》不打不相識！ JT FoFo與北美Bjergsen成為好朋友

JT FoFo在單挑賽首輪輸給北美最強中路Bjergsen。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕代表LMS台灣隊出征《英雄聯盟》全明星賽中路單挑賽的J Team中路選手FoFo雖然在今（8）日首戰輸給北美最強中路Bjergsen，但似乎雙方也成為好朋友，賽後兩位選手接受HTC Esports訪問，Bjergsen便表示很開心認識像FoFo這樣的新朋友，「他真的很可愛」；FoFo也預測Bjergsen將會拿下單挑賽冠軍或是亞軍。

兩位選手都十分謙虛。（取自YOUTUBE）

被問到本來稱Bjergsen是「菜鳥」、「簡單得很」，真的交戰卻輸了，FoFo用熟練的英文回應，他不知道為何Bjergsen這麼強，「他比我強，我明年會想辦法進步」。而Bjergsen也被問到，原本大家以為這會是場「柔依」間的決戰，Bjergsen也回應他看到FoFo在台上玩柔依太強了，「我想我害怕了」。

儘管輸給眼前這位對手，FoFo依舊很有風度地看好Bjergsen可以拿下單挑賽的冠軍或是亞軍。被FoFo這樣稱讚，Bjergsen也說「但願如此」，但他也說，明天將碰到南韓SKT明星中路Faker，肯定不會是場輕鬆的賽事，「但我曾經辦到過，我可以再次拿下比賽」。

FoFo很有風度地看好Bjergsen可以拿下單挑賽的冠軍或是亞軍。（取自LOL Esports flickr）

最後，兩位選手也對本次明星賽發表感想，FoFo表示他很喜歡洛杉磯與明星賽場地，大家也對他很好；Bjergsen也說：「這次和ALL STAR成員玩得很開心，然後認識像FOFO這樣的新朋友 他真的很可愛」。