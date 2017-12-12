籃球》赴歐尋求選秀機會 球弟與立陶宛職業隊簽1年約

安傑羅將與弟弟同赴立陶宛。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人新秀波爾（Lonzo Ball）的兩個弟弟確定赴歐發展！美媒報導安傑羅（LiAngelo Ball）和拉梅羅（LaMelo Ball）已與立陶宛職業球隊Prienu Vytautas簽下1年合約，即將赴歐打球尋求NBA選秀機會。

安傑羅日前隨隊出征中國傳出偷竊醜聞，遭母校UCLA無限期禁賽，父親拉瓦波爾（LaVar Ball）隨後宣告讓兩個兒子一同退學，前往海外發展尋求參加NBA選秀的機會，日前已聘請經紀人著手處理，今天傳出確定將赴歐打球。

ESPN報導指出，經紀人Harrison Gaines透露兩兄弟已與立陶宛球隊Prienu Vytautas簽妥一年合約，該球隊希望藉由這對年輕兄弟檔、包括他們的父親，帶起這支年輕球隊的市場價值。

安傑羅遭母校UCLA無限期禁賽。（資料照，路透社）

美媒透露Prienu Vytautas是一支立陶宛的低階俱樂部球隊，來自一個非英語體系、人口約1萬人的南方小鎮，球隊目前正因財務問題所苦，本季在立陶宛聯盟開季12戰已輸了8場。ESPN指出，根據消息來源，波爾兄弟檔在立陶宛聯賽中不會有太多上場時間，主要會在另一個比賽強度較低的波羅的海聯賽打球，目前預計每場比賽能打20到25分鐘。

美媒點出Prienu Vytautas過去與美國交集不大，唯一簽下的美國球員已於上個月離隊，目前隊上最優秀的球員可能是教練的兒子，雖然曾在青少年時期被視為優質潛力股，但因傷勢影響成長不如預期，教練的另一個兒子也在隊上打了4年，上季轉戰法國四級球隊。

美媒認為，立陶宛是一個對於籃球相當狂熱的國家，籃球員們對於自己感到驕傲，在球賽與紀律上都有優越感，安傑羅古怪、難以捉摸、不穩定的打球風格可能帶給球員和教練相當大的衝擊，但安傑羅也必須在防守上確實有所改善、融入立陶宛的在地球風，才可能獲得更多上場時間。

球爸帶兩個兒子進軍海外，尋求NBA選秀機會。（資料照，法新社）