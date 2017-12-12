MLB》大谷翔平二刀流？ 老闆頭號愛將是變數

索西亞（左）將是大谷翔平二刀流能否成功的關鍵之一。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平加盟天使隊，總管艾普勒表明擬採6人輪值、指定打擊延續二刀流。然而，日本媒體點出有個人是大谷能否成功的關鍵，那就是權力比總管還大的總教練索西亞（Mike Scioscia）。

索西亞在記者會上表示，他的工作就是讓大谷這樣多功能的選手在場上發揮天賦，並指出預計會讓他加入天使輪值，並在沒有投球時擔任指定打擊，「這對我們的球迷來說相當特別，我也很期待。」

即便索西亞甜言蜜語，日本媒體《日刊現代》引述美國記者表示，索西亞看起來和藹可親，也會跟球員頻繁溝通，但如何使用球員還是會看數字，如果成績打不出來也會不留情面。

「特別是天使，索西亞的權力很大，包括球員要怎麼用，甚至要怎麼組成等等都能管，擁有超越總管的權力，過去就是有人和索西亞不和而被炒魷魚，他很受到老闆莫瑞諾（Arte Moreno）的信賴。」

日媒也舉松井秀喜的例子，天使在2010年簽來這位世界大賽MVP，索西亞也在談判時說過希望他能為天使全勤出賽。然而，松井低潮時，索西亞仍讓他坐板凳擔任代打，甚至還有換人代打他的屈辱調度。

索西亞當時說，如果松井膝蓋狀況好，再打兩三年沒問題，而松井也希望能續留，最終仍只在洛杉磯待1年，留下21轟、打擊率0.274，跟前一年在洋基的成績差不多。日媒認為，大谷現在確實有二刀流的機會，但實際上能否並行還是得看索西亞的臉色。

大谷翔平今回日本。（美聯社）