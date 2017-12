MLB》陳偉殷等不好經驗 美媒透露馬林魚重大決定

陳偉殷(中)和他的經紀人波拉斯(右)。(資料照,美聯社)





〔體育中心/綜合報導〕馬林魚送走歐蘇納(Marcell Ozuna),被其經紀人波拉斯(Scott Boras)怒批在開當鋪,加上陳偉殷簽大約表現不佳的因素,恐讓馬林魚將波拉斯客戶列為拒絕往來戶。

歐蘇納(Marcell Ozuna)今年大豐收,一次囊括明星賽、銀棒獎和金手套,明年薪資預估漲至1090萬,馬林魚節省團隊薪資,將這位球星送到紅雀,惹毛波拉斯,怒嗆馬林魚變成當鋪。

除了歐蘇納,陳偉殷也是波拉斯的客戶之一,如今也成馬林魚的包袱,邁阿密媒體曾經說重話,認為陳偉殷「頭輕腳重」的合約,又因表現不佳無法處理,變成馬林魚砍掉球星的關鍵之一。

諸多風波造成馬林魚打壞跟波拉斯的關係,邁阿密電台主持人Craig Mish‏表示,經過陳偉殷、歐蘇納和種種他聽到的瘋狂事件,馬林魚不會再簽波拉斯客戶。然而,透過歐蘇納交易案來到馬林魚的加倫(Zac Gallen),是波拉斯旗下的球員。

After Chen & Ozuna and all the madness everything I heard was Marlins wouldn't deal w Boras clients any longer.

Zac Gallen is represented by Scott Boras.