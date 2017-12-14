MLB》陳偉殷等不好經驗 美媒透露馬林魚重大決定

2017/12/14 11:18

陳偉殷（中）和他的經紀人波拉斯（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚送走歐蘇納（Marcell Ozuna），被其經紀人波拉斯（Scott Boras）怒批在開當鋪，加上陳偉殷簽大約表現不佳的因素，恐讓馬林魚將波拉斯客戶列為拒絕往來戶。

歐蘇納（Marcell Ozuna）今年大豐收，一次囊括明星賽、銀棒獎和金手套，明年薪資預估漲至1090萬，馬林魚節省團隊薪資，將這位球星送到紅雀，惹毛波拉斯，怒嗆馬林魚變成當鋪。

除了歐蘇納，陳偉殷也是波拉斯的客戶之一，如今也成馬林魚的包袱，邁阿密媒體曾經說重話，認為陳偉殷「頭輕腳重」的合約，又因表現不佳無法處理，變成馬林魚砍掉球星的關鍵之一。

諸多風波造成馬林魚打壞跟波拉斯的關係，邁阿密電台主持人Craig Mish‏表示，經過陳偉殷、歐蘇納和種種他聽到的瘋狂事件，馬林魚不會再簽波拉斯客戶。然而，透過歐蘇納交易案來到馬林魚的加倫（Zac Gallen），是波拉斯旗下的球員。

相關關鍵字： MLB 馬林魚 陳偉殷

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.