MLB》陳偉殷等不好經驗 美媒透露馬林魚重大決定

陳偉殷（中）和他的經紀人波拉斯（右）。（資料照，美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕馬林魚送走歐蘇納（Marcell Ozuna），被其經紀人波拉斯（Scott Boras）怒批在開當鋪，加上陳偉殷簽大約表現不佳的因素，恐讓馬林魚將波拉斯客戶列為拒絕往來戶。

歐蘇納（Marcell Ozuna）今年大豐收，一次囊括明星賽、銀棒獎和金手套，明年薪資預估漲至1090萬，馬林魚節省團隊薪資，將這位球星送到紅雀，惹毛波拉斯，怒嗆馬林魚變成當鋪。

除了歐蘇納，陳偉殷也是波拉斯的客戶之一，如今也成馬林魚的包袱，邁阿密媒體曾經說重話，認為陳偉殷「頭輕腳重」的合約，又因表現不佳無法處理，變成馬林魚砍掉球星的關鍵之一。

諸多風波造成馬林魚打壞跟波拉斯的關係，邁阿密電台主持人Craig Mish‏表示，經過陳偉殷、歐蘇納和種種他聽到的瘋狂事件，馬林魚不會再簽波拉斯客戶。然而，透過歐蘇納交易案來到馬林魚的加倫（Zac Gallen），是波拉斯旗下的球員。