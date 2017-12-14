協會展現革新作為 多個協會已完成新章程許可

體育署長林德福。（資料照，記者廖振輝攝）

〔體育中心／綜合報導〕體育署於昨（13）日召開國體法之特定體育團體輔導委員會第8次會議，審議包括中華賽車會、健美協會、射擊協會、撞球協會及鐵人三項等運動協會之修訂章程。截至會議後，包括撞球、水中運動、籃網球、袋棍球、健美、射擊，加上11月24日首批通過許可的角力協會、曲棍球、山岳、水上救生及橋藝協會，共計11個單項協會通過委員會章程審定。

針對已完成章程修訂並通過許可之協會，體育署對於協會配合國家政策，開放人民參與除表達肯定之外，對協會能如期在期間內展現行政執行能力等作為表示嘉許，將持續協助各協會後續改選工作，並於完成行政程序後，於本署官網公告已通過之協會章程，歡迎民眾上網查閱並把握最後預報名時間，踴躍加入。

依據委員會會議決議結果，除上述通過許可之協會外，其中「中華民國鐵人三項協會」所送章程中有關會員入會期程，未經主管機關許可，即逕自規定於106年11月25日以前對外接受新會員入會申請，違反《國體法》第32條特定體育團體組織章程之訂定及變更，應報中央主管機關（即教育部）許可之規定，故決議不予通過。中華賽車協會因業務屬性偏向職業運動之行政管理，非屬籌組國家代表隊窗口，將以公司形態，作為國際組織對口，與一般特定體育團體有別，故原則同意排除該會為特定體育團體。中華民國射擊協會為避免會員因違反槍砲彈藥刀械管制條例、射擊運動槍枝彈藥管理辦法規定致使協會被禁止核配槍彈而影響選手培訓，有關射擊協會所提會員資格中排除違反槍砲彈藥刀械管制條例等相關刑事處分者之規定，協會同意依委員建議修訂後通過。

體育署本周公布民眾預報名加入各單項協會人數已有62,472筆申請資料，暫居前三名的分別是足球、羽球、游泳協會。對此，體育署表示，國體法以開放人民參與為主要精神，歡迎熱愛運動及關心體育發展的民眾踴躍加入，預報名系統目前已增加同一協會檢核重覆身份之機制，呼籲民眾勿刻意提供不實資料或冒用他人名義，破壞網路秩序而影響資料公正性。