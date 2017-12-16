NBA》魏少本季第十次大三元 3OT退七六人對戰17連勝（影音）

〔記者張浩群／綜合報導〕雷霆今天作客挑戰七六人，兩隊激戰至3度延長賽才分出勝負，魏斯布魯克（Russell Westbrook）飆出本季第10次大三元，並在最後傳出關鍵助攻，率隊以119：117險勝七六人，拿下對戰的17連勝，上一次輸給七六人，已經是2008年11月16日的事情了。

魏少飆出本季第10次大三元。（美聯社）

雷霆前三節一路壓著對手打，不過七六人克服落後17分的劣勢，在決勝節急起直追，在正規賽最後5分鐘，恩比德（Joel Embiid）、西蒙斯（Ben Simmons）聯手打出一波11：0攻勢，雷霆前鋒P.喬治（Paul George）最後一擊失手，兩隊必須在延長賽分出勝負。

兩隊纏鬥不休，雷霆前鋒羅柏森（Andre Roberson）在2度延長加賽上籃失手，比賽再度延長，這也是本季首次打到3度延長的比賽，打了52分鐘，魏斯布魯克體力依舊勁爆，該節囊括6分，不過恩比德表現也不惶多讓，連得4分，並賞了魏斯布魯克一記大火鍋，但在最後0.9秒，魏少再次妙傳給羅柏森，而這次他終於把握住，將球放進籃框，雷霆終場以119：117擊敗七六人。

羅柏森致勝上籃。（美聯社）

魏斯布魯克此役33投10中，攻下27分、18籃板、15助攻，拿下本季第10次大三元，P.喬治和「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）雙雙挹注24分，而恩比德灌進全場最高的34分，另有8籃板、6助攻和2阻攻，出賽49分鐘再度刷新生涯新高，西蒙斯則繳出12分、11助攻、9籃板的準大三元數據。