青棒》15歲菜鳥強壓東瀛新怪物 日本球迷嚇一跳（影音）

平鎮先發投手李晨薰主投八局，飆8K，拿下勝投。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕前役強壓甲子園6冠名校班底的大阪府明星，平鎮15歲菜鳥李晨薰休2天再戰被日媒稱為「新怪物」的千葉強投清宮虎多朗，還刷新生涯最快球速，已引起日本球迷熱議。

明年1月才16歲的高一菜鳥李晨薰，前役飆出147公里速球，6.2局7K無失分，在網路上掀起話題，昨天對上已有日職3隊追蹤、被日媒譽有「高校球界新怪物」的投打二刀流球員清宮虎多朗仍無懼色，以8局掉1分賞給清宮敗投。

身高190公分的清宮虎多朗，現年17歲已吸引阪神虎等3隊目光，認為他不僅能飆出最速145公里速球，同時也有好的打擊能力，一名球團人員說，「他具備好投手擁有的條件，現在就有145公里，未來再長高一點，丟出150公里速球的可能性很高。」

然而，未滿16歲的李晨薰昨已飆出148公里速球，85球（63好球）投8局狂飆8K，僅被敲3支安打，失掉1分，拿下2連勝。2戰面對日本強敵，李晨薰防禦率只有0.61，每局被上壘率（WHIP）更只有0.68，相當鬼神。

由於強壓日媒口中的高校新怪物，李晨薰這次引起日本球迷討論，「若在甲子園就是個有150公里的超級一年級，是個未來令人很期待的大投手！」、「台灣的15歲投手好恐怖啊。」

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