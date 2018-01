NBA》明星賽首階段票選出爐 字母哥力壓詹皇居首位

字母哥。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕稍早NBA官方公布明星賽第一階段投票結果,目前東部由公鹿球星「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)以86萬3千票位居東部第1,同時也是全聯盟最高票,而「詹皇」詹姆斯則以85萬6千票屈居第2。

字母哥第一階段人氣最高,暫時領先詹姆斯近7300票,排名第3的厄文,則與詹姆斯相差5萬3000票;西部則由「KD」杜蘭特76萬排名首位,柯瑞73萬500票排名第2,兩人相差3萬2000票。

本季全明星賽改制,由東、西部票數最高的球員擔任隊長,並讓隊長挑選隊友,決定誰擔任先發、替補;球員將由球迷、媒體、與現役球員票選而出,球迷票數佔50%,媒體、球員則各佔50%,本屆全明星賽則在2月中於洛杉磯主辦。

The #NBAAllStar Voting First Returns for Eastern Conference players!



VOTE NOW: https://t.co/UjbrNUQ7Vw pic.twitter.com/ltlmLAo6S9