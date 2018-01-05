NBA》明星賽首階段票選出爐 字母哥力壓詹皇居首位

字母哥。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕稍早NBA官方公布明星賽第一階段投票結果，目前東部由公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）以86萬3千票位居東部第1，同時也是全聯盟最高票，而「詹皇」詹姆斯則以85萬6千票屈居第2。

字母哥第一階段人氣最高，暫時領先詹姆斯近7300票，排名第3的厄文，則與詹姆斯相差5萬3000票；西部則由「KD」杜蘭特76萬排名首位，柯瑞73萬500票排名第2，兩人相差3萬2000票。

本季全明星賽改制，由東、西部票數最高的球員擔任隊長，並讓隊長挑選隊友，決定誰擔任先發、替補；球員將由球迷、媒體、與現役球員票選而出，球迷票數佔50%，媒體、球員則各佔50%，本屆全明星賽則在2月中於洛杉磯主辦。

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