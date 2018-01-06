中職》進保留名單還被釋出 楊承駿很驚訝

職棒退役球員楊承駿（左）今簽約加盟台中市台灣人壽成棒隊。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕被列入60人保留名單後還遭釋出，楊承駿坦承非常驚訝，還在考慮是否繼續打球，卻意外接到台灣人壽成棒隊的電話，開心地立刻簽約。

楊承駿於去年12月2日被富邦悍將納入60人保留名單，12月27日晚間接到球團的電話，他以為是要談薪水約時間，「結果卻跟我說，教練團開會後，認為我不符戰力，要把我釋出，連薪水都沒談」。

去年12月29日，富邦以戰力考量為由，宣布釋出楊承駿，他坦承，當下很驚訝，一時反應不過來，因為釋出時間點太晚，接觸其他都獲得「名額已滿」的答案，還在考慮是否繼續打球，台壽卻在2天前找上門，「我也還想打，所以很開心，就馬上簽了」。

楊承駿表示，原本差點沒球打，現在還能延續球員生涯，讓他感到很珍惜，如果有機會，還想再拚一次職棒，「還是會繼續努力，看能不能再回去，我還年輕，不要就這樣放棄」。

中職於2016年仿效日職首次實施「契約保留球員」，各隊季後最多提報60人，納入名單內球員代表球隊明年確定續約，富邦去年提報58人，名單公布3週後突然釋出楊承駿，被解讀為球團即將吸收蔣智賢、陳鴻文等前中信兄弟球員，必須清出名額空間。