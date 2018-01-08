MLB》大谷挑戰99年第一人 名人堂前輩：非常困難

大谷翔平以「二刀流」身分站上大聯盟舞台，挑戰99年來第一人。（資料照，路透社）

〔體育中心／台北報導〕日本投打雙棲好手大谷翔平將以「二刀流」身分站上大聯盟舞台，挑戰近百年第一人。不過，前輩們卻一片勸退聲。名人堂球星溫菲爾德（Dave Winfield）今日也指出，想要維持「二刀流」難度相當大，但他很期待看到大谷來挑戰不可能。

溫菲爾德在就讀明尼蘇達大學時期，也以投打二刀流聞名，不過1973年選秀會他卻是以外野選手在第4輪獲教士隊指名，長達22年的大聯盟經歷，他曾拿下7次金手套與6次銀棒獎。

「重點不在於你能做多少事，而是你想要做到多少。」溫菲爾德說。其實他不僅是投打二刀流，大學畢業後也先後被NBA、ABA指名，甚至連在NFL的球隊也找上門。

溫菲爾德說：「當我選擇唸大學時，大學教練跟我說你好好投球就好。所以前3年，我的朋友來看我比賽時都會問：『你們何時才要讓溫菲爾德打擊？』在最後一年他們終於讓我上場打擊了。」

「球隊有時會做出決擇，也有可能會因為受傷朝不同的發展。我從小接觸不少運動，能投也能打，有時由別人幫你做出最後的選擇，並不是要求做最多或成為第一，因為不管是對於生理或心理，要挑戰二刀流都是非常困難的。」溫菲爾德說道。

大聯盟自從魯斯後就沒人能成功二刀流，他在1919年效力紅襪隊最後一季時，仍有543打席、17場投球（包括15場先發），而他隔季被賣到洋基後，正式轉任為打者，1919年也成為最後一個貨真價實的二刀流球季。

對於大谷將挑戰一項99年來沒人成功做到的事，溫菲爾德雖然覺得是不可能的任務，但是他還是非常看好這位日籍的投打雙棲好手。

「很期待能夠親眼見證，畢竟這麼高的級別還沒有人成功過，我希望他能辦到。」溫菲爾德在最後說道。

名人堂球星溫菲爾德。（資料照，美聯社）