2018平昌冬奧 6位火炬手為台灣榮耀而跑

李智凱與教練林育信抵達桃園機場蓄勢待發。（台灣三星提供）



〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣三星特地邀請體壇健兒暨2017最佳運動精神獎得主李智凱及5大本土產業龍頭代表出任火炬手，傳承奧運聖火，體現「挑戰你所不能」的精神，並藉此讓台灣登上國際舞台，邀全民一同為冬奧選手加油打氣。

火炬手遴選的標準，其一為致力發揮自我潛力的「夢想家」；其二則為已達成夢想成就之「實現者」。透過他們的經歷及感人故事，期望藉此激勵世人。迄今，全球三星已評選出1,500名具有獨特性的火炬手代表，傳遞著1,500個鼓舞人心故事，將奧運精神散播到世界各地，為2018平昌冬奧揭開序幕。

台灣三星選出的火炬手代表之一，正是年僅21歲的「夢想家」李智凱。接觸體操15年，體操之路並不順遂。尤其在2016年里約奧運前夕，練習不慎造成右腳骨折，以致奧運時無法全力發揮；2017年4月又因腳傷復發無法參加全國大專運動會。

面對多重打擊，但他沒有放棄，秉持「挑戰你所不能」精神，突破自我極限、克服障礙，終於在台北世大運「完美落地」，為台灣留下史上首面鞍馬體操金牌。

從當年的那位「翻滾吧！男孩」蛻變成男人，同時也獲得台灣體育精英獎的最佳運動精神傑出獎肯定，正是「挑戰你所不能」精神的完美詮釋，因此，台灣三星希望邀請李智凱擔任火炬手代表，激勵人們勇敢追求夢想！

關於2018聖火活動

2018平昌奧運聖火傳遞之期間，自2017年11月1日起、至2018年2月9日為止，為期101天。共有7500火炬手參與聖火傳遞，繞行範圍遍及南韓各省份和城市。奧運聖火將抵達韓國仁川，最終將於2018年2月9日抵達平昌。