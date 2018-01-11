棒球》台灣整年低迷大衰退 最新世界排名出爐

〔體育中心／綜合報導〕世界棒壘球總會（WBSC）今公布2017年總排名，重要賽事全年無冠的台灣，雖然排名維持第4，積分卻大幅衰退，不敵持續進步的世界前3強，拉起警報。

台灣度過慘淡的2017年，最頂級賽事經典賽1勝難求，最終第14名收尾，世界盃賽U18僅排第7，唯獨U12表現較出色，拿下亞軍。在台北世大運，台灣雖派出不少職棒球員，最後意外僅排第5。唯獨國際邀請賽等級的港口盃，台灣擊敗日本奪冠。

2017年重要賽事全年無冠，台灣積分連2年衰退，從2015年最高峰的4702分，至今僅剩3808分，若非第5的古巴也表現不佳、減不少分，長年穩居的老4恐已不保。

世界前3強仍維持高檔，表現最突出的是美國，分別稱霸經典賽、U18、U12等重要賽事，進帳2127分，世界最多；日本1604分居次，南韓1178分居第3，世界前3強持續進步中，而賺進最多積分4至6名則是荷蘭、澳洲和古巴／波多黎各。

2017年最多積分進帳

1 美國 2127

2 日本 1604

3 南韓 1178

4 荷蘭 1133

5 澳洲 1015

6 古巴/波多黎各 1008

2017世界排名進步最多

1 以色列 +22

2 薩爾瓦多 +18

3 宏都拉斯 +11

4 關島 +9

5 澳洲／希臘 +4

最新世界排名。（取字WBSC）

經典賽台灣隊全敗出局。（資料照，記者陳志曲攝）