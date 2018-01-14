OWL》「全韓班」單日全勝！ 三隊首週戰績並列第一

[1]全韓班戰隊仍舊展現出與其他隊伍不同等級的身手。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《鬥陣特攻》職業電競聯賽今（14）日三支「全韓班」全數出賽，其中倫敦烈火、首爾王朝展現壓制力完封對手、紐約卓越者則是在輸掉第一局後「讓一追三」收下勝果，本日賽事結束也讓這三支全韓班均以2勝0敗戰績與洛杉磯勇士並列第一。

首場由倫敦烈火出戰費城原子，首局垃圾鎮護送圖先攻的烈火順利達陣，接著再把對手壓在第三點前，3比2取得首局大分；隨後兩局的據點、佔領圖完全不給機會，甚至還在第四局的努巴尼混合圖把原子隊壓到連推車都無法啟動，連三局完封對手，最終以4比0大分取得勝利。

[2]倫敦烈火依舊保持頂尖表現，橫掃對手。（取自Twitch）

比賽精華：https://clips.twitch.tv/SmokySoftBobaDansGame

第二場紐約卓越者對上休士頓法外者，首局垃圾鎮護送圖卓越者雖然丟掉大分，但很快就在第二局阿努比斯神廟追平比數；第三局伊利歐斯可說是PINE的主場秀，在陣中雙坦均陣亡的情況下，他再秀「麥卡利」甩槍，狂收三顆人頭助紐約隊佔點成功，也拿下該局大分，第四局努巴尼也成功守成，最終讓一追三收下勝果。

[3]輸掉首局的紐約卓越者在阿努比斯神廟成功追平比數。（取自Twitch）

比賽精華：https://clips.twitch.tv/GleamingFrailBurritoPicoMause

壓軸場由首爾王朝對上洛杉磯角鬥士，首局即遭遇角鬥士頑強抵抗，王朝隊打到延長賽才以一分勝出；第二局月球殖民地據點圖雖然只花了很短時間連拿兩點，但依舊被角鬥士帶進延長，所幸時間充裕的王朝隊不疾不徐拿下勝利，隨後兩局同樣沒有懸念，最終王朝隊就以4比0大分橫掃對手。

[4]角鬥士雖然在月球殖民地地圖再度把賽局帶進延長賽，依舊惜敗。（取自Twitch）

比賽精華：https://clips.twitch.tv/NurturingSingleElephantHeyGuys

首週賽程結束，戰績出現三個集團，三支全韓班倫敦烈火、首爾王朝、紐約卓越者都以2勝0敗與洛杉磯勇士並列第一；接著波士頓反抗者、洛杉磯角鬥士、舊金山閃擊與費城原子則是1勝1敗；休士頓法外者、達拉斯燃火、佛羅里達暴動者、上海龍之隊則是以0勝2敗敬陪末座，又以季前被大家看好的燃火隊最令人意外，但畢竟前兩戰碰上王朝與勇士，可都是全勝隊伍。

[5]OWL首週戰績。（取自Twitch）