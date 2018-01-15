NBA》「一眉哥」戴維斯技壓波神取本季新高分 率鵜鶘逼退尼克

〔記者林岳甫／綜合報導〕「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）今攻下本季個人新高48分外帶17籃板，包括正規時間最後3.5秒擺進追平2分，搭配J.哈勒戴（Jrue Holiday）在延長賽貢獻9分，攜手率鵜鶘解決19分劣勢，以123：118逆轉尼克取得2連勝，並賞給紐約軍團3連敗。

鵜鶘首節打得荒腔走板，單節僅進帳13分，且第三節還一度落後到19分，不過，尼克一哥波辛傑斯（Kristaps Porzingis）末節得分掛蛋，A.戴維斯攜手卡森斯（DeMarcus Cousins）率隊打出27：13攻勢，兩人在最後一波進攻合作無間，卡森斯把球送到禁區的A.戴維斯，將戰局逼進延長賽。

身為鵜鶘外圍火力最大來源的J.哈勒戴，延長賽獨自貢獻9分，全場31分進帳及4抄截，將勝利搶了回來；卡森斯此仗也貢獻15分、16籃板、5助攻及生涯新高7抄截；A.戴維斯30投17中、罰球15罰12進，攻下48分外帶17籃板、4抄截，3人聯手貢獻15抄截。

尼克波辛傑斯關鍵第四節及延長賽7投1中，全場24投10中，包括4顆三分球，繳出25分、6籃板與5抄截；中鋒坎特（Enes Kanter）18分、10籃板；J.傑克（Jarrett Jack）22分、8助攻；小哈達威（Tim Hardaway Jr.）25分進帳，無奈紐約軍團末節、延長賽火力輸出不佳，黯然在主場遭到逆轉。

戴維斯砍下48分17籃板的瘋狂成績。（USA TODAY Sports）

波辛傑斯末節得分掛蛋。（USA TODAY Sports）